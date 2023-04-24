【癌症殺手】30歲女星身上長痣確診皮膚癌離世　最後帖文：我開始好轉了

▲ 30歲女星身上長痣，確診皮膚癌離世。最後帖文：我開始好轉了。

身上莫名長出奇怪的痣，一定要及早檢查。西班牙一名女星4年前發現身上突然長痣，去醫院脫痣，卻被確診患上皮膚癌。她雖然積極抗癌，但仍不幸於日前離世，年僅30歲。

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綜合外國媒體報道，在Instagram和TikTok平臺擁有逾34萬粉絲的西班牙女星Patricia Rite，常分享服裝、時尚、美妝等資訊，也曾參加過戀愛實境秀，亮眼外型讓她獲得人氣。然而，她在2019年突然發現身上長了一顆痣，便去醫院打算去除，結果醫生檢查後發現是皮膚癌。此後，Rite便開始長達4年的抗癌之路。

生前最後帖文：感覺好轉了

Rite透過社交平台分享抗癌點滴，希望透過自己喚起大眾對皮膚癌的警覺心。雖然她一直對外保持著正面樂觀的模樣，但在3月，她仍因極度不適，上傳了一張發燒到眼睛浮腫的憔悴近照；4月下旬，她更透露自己因化療經常嘔吐，並且全身疼痛，崩潰道「我完全離不開廁所，太可怕了」。

幾日後，Rite稍微恢復力氣，可以勉强進食。她發文自我鼓勵：「我開始好轉了，讓我們一點一點加油吧。」怎料，這竟成為她生前最後一則帖文。

Rite爸媽不久也在TikTok發佈黑底白字的影片，宣布Rite離世的噩耗，並感謝粉絲一直以來的支持。不幸消息引來大批粉絲哀悼，留言：「真的很遺憾」、「安息吧，願妳在天堂能得到幸福」、「我從妳得癌症的故事，獲得許多能量。沒想到這一天來得這麼快」。

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「5大痣相」自我檢測

翻查2019年香港癌症資料統計中心資料，非黑色素瘤皮膚癌在十大癌症中排行第八。皮膚科專科醫生區志森指，當發現皮膚長出新痣或舊有的痣出現變化、又或皮膚表面出現異常增生等病徵時，便有機會患上皮膚癌，要盡早作詳細檢查。

黑色素瘤屬高度活躍腫瘤，容易擴散至身體器官，患者死亡率長期處於高水平。

區醫生提醒，平日可作ABCDE現象的癦痣自我檢查：

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責任編輯：羅嘉欣