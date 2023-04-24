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【娛圈囍事】陳家樂迎娶連詩雅修成正果　率兄弟接新娘扮美少女戰士【多圖】

娛樂 10:52 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

陳家樂於去年5月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，二人於今日（4月24日）正式結為夫婦。

二人於尖沙咀瑰麗酒店舉行接新娘、註冊行禮等儀式，一班兄弟扮完美少女戰士，再一齊跳BLACKPINK Jisoo的《flower》，場面熱鬧！

岑珈其、朱栢康、衛詩雅（Michelle）等為家樂任兄弟，而姊妹團陣容就包括陳自瑤、梁諾妍、黎紀君，一眾姊妹身穿粉紅色姊妹裙會見傳媒。

【因為愛情】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事【有片】

衛詩雅有份任兄弟團

岑珈其、朱栢康、衛詩雅（Michelle）接受傳媒訪問，Michelle笑稱自己也很想做姊妹，「但姊妹嗰邊唔侵我」，在旁的朱栢康笑稱Michelle也是男人，珈其就指Michelle也把兄弟服裝穿得好看，Michelle回應指自己覺得褲子很緊的。

提到接新娘環節時，珈其認為姊妹團已對他們不錯，朱栢康指自己是最辛苦，「要戴住一舊硬膠撐開，聽全住歌然後唱，我真係一首歌都唱唔到」。

珈其稱自己在今早有落淚，因為想不到家樂「終於真係大個仔」，並終於真正承擔責任。他們「投訴」家樂尚未給他們一封兄弟利是。另外，他們異口同聲地指家樂在讀「愛的宣言」是緊張居多。

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姊妹團分享感動時刻

姊妹團梁諾妍、黎紀君、陳自瑤接受傳媒訪問，表示接新娘時玩估歌仔、行石春路、扮美少女戰士等，不過她們笑稱：「但便宜了新郎，因為都是兄弟做為主。」

她們稱陳家樂講「愛的宣言」感動，但略嫌怕醜：「他不敢在咁多人面前深情款款，他講陳家樂愛連詩雅都臉紅。」而她們覺得最感動是連詩雅與媽媽擁抱，稱：「一班姊妹見到都眼濕濕。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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