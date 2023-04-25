【遲到文化】準時在呢個年代已變成老套 方健儀：我已老套了幾十年

▲ 相片來源：方健儀fb

我3星期前一篇專欄，探討大家出外跟朋友用膳最怕對方甚麼行徑。在晚上延伸fb直播時段，有網友說最怕人遲大到，很正常。但最吸引我眼球的是另一網友回應︰「呢個年代，準時已變成老套了！」令我勾起兩件不同時空的往事。

第一樁︰幾年前在香港。我需要為活動向某時裝店借衫。由於當日工作頗多，我提議店舖早上10時營業時，我立即到來借，方便處理其他事。但負責人建議，不如我遲一小時到店更理想。當我腦內10萬個為甚麼時，負責人尷尬說︰「嗯……因為我啲員工通常都遲返，麻煩你就一就。」10萬個為甚麼變成20萬個！老闆無奈、包容、默許遲到，更要客人遷就面向客人的員工，我是否很老套？

第二樁︰十幾年前在美國。我在紐約聯合國總部實習，認識不少來自190多個成員國的朋友。其中一位頗投契的朋友邀約，周末前往哈林區一遊。心想世界聞名的哈林，我一直未敢獨自前往，有人作伴當然好，於是相約星期六中午12時在哈林地鐵站等。

當天我準時到來，未見朋友，我習慣不會催別人，於是獨自逛逛。但半小時已過仍未見人，我擔心他是否出意外，遂致電問問，誰料得出令人譁然的回覆︰「哈哈，乜你咁準時？我哋民族習慣遲到起碼一個鐘，哈哈哈！」

我知認真便輸了，但我真的爆怒了。面向世界的組織，相反搬出你自家遲到準則兼合理化再恥笑別人準時，我是否很老套？

或許從開始到現在皆是，一個人遲到或有問題，但當100個人，甚至一個國家100萬人都遲到，便變成沒有問題，準時反而變得老套。看來我已老套了幾十年。但如果我堅信這是正確的事，何不堅持繼續老套？

全文刊於《晴報》，原題為當準時已變成老套