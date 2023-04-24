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【新冠疫情】私家醫生收治新冠病人急升至每日10名　憂新冠口服藥存貨或一日內耗盡

社會 10:58 2023/04/24

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私家醫生憂新冠口服藥存貨或一日內耗盡。（資料圖片）

新冠疫情近期有回升跡象，有議員反映不少私家醫生新冠口服藥存貨不足。香港西醫工會副會長陳培光今日（24日）出席電台節目時表示，近期到私家診所求診的新冠病人明顯大增，如每名合資格病人都獲處方新冠口服藥，醫生存貨很可能在一日內耗盡。他建議政府可就口服藥向私家醫生設彈性指引。

陳培光表示，近2星期到私家診所求診的新冠病人持續增加，業界反映由3月時每日診治0至2名新冠病人，增至最近每日診治3至4人，甚至9至10名病人。

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至於藥物方面，陳培光指在政府限制下，每個醫生最多可就每款新冠口服藥取得6個療程，並只處方予60歲或以上病人，雖當局暫時並未有限制醫生每次取藥的間隔時間，但電腦紀錄每名醫生的存貨，如醫生取藥超過限制數量，不排除不予發放。

陳培光指出，如每名合資格病人都獲處方新冠口服藥，醫生很可能一日便用盡存貨。不過他亦表示，一般而言，醫生會視乎病人症狀，只為情況嚴重的病人處方新冠口服藥，所以仍然「夠用」，而近期新冠病症大多都症狀輕微，如醫生選擇性處方新冠口服藥則問題不大。

陳培光建議，政府可設彈性指引，例如有60歲以下病人症狀較為嚴重，亦可獲處方藥物。他又表示，政府網站上，亦有列明可處方新冠口服藥的醫生名單，如醫生藥物不足，可建議病人到其他診所求診。

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記者：黃穎津

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