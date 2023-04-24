【中年好聲音】周吉佩撃敗李佳登上冠軍寶座　前sp'ACE成員吉吉堅持追夢

▲ 兩孩爸爸「吉吉」周吉佩於《中年好聲音登峯之戰》擊敗大熱李佳。

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》令一眾「中佬」、「中女」參賽者成功憑靚聲彈出，引起觀眾討論。

《中年好聲音登峯之戰》於昨晚（23日）舉行，兩孩爸爸「吉吉」周吉佩最終以115分擊敗大熱李佳，成功登上《中年好聲音》冠軍殊榮。

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周吉佩勝出決賽

周吉佩奪冠後發表得獎感言：

好多謝《中年好聲音》呢個比賽，好多謝我太太，我諗都冇諗過真係有機會喺度攞到獎，因為有好多人留言成日同我講要紅嘅晨早都紅咗，點會𠵱家先嚟紅？但我成日都唔想放棄，因為我真係好鍾意好鍾意唱歌，我呢十幾年去打工賺錢，都係為咗唱歌。行到今日，我好多謝《中年好聲音》嘅一班兄弟姊妹！多謝所有評判！多謝我嘅Fans！我從來都冇Fans，呢個比賽我竟然令我有Fans Club。多謝大家！多謝！

吉吉分享感受時不禁落淚，台下舉牌的太太亦十分感動。

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▲ 周吉佩為亡父追夢。

吉吉受爸爸影響追夢

吉吉於21歲時參加有線電視舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》奪得亞軍，翌年更簽約成為歌手出碟及擔任音樂節目主持。可惜遇上金融風暴，被迫放棄歌手夢，轉行做傳媒機構的主播及記者，以另一個身份留在娛樂圈中。

單身家庭出身的吉吉由爸爸身兼母職湊大他，在他18歲時因病離開的爸爸對他有不少影響，他曾跟TOPick說：「我爸做運輸，細細個我陪他跟車去送貨，就是我兩父子的親子時光。」

他續指：「我們會聊很多心事，好開心。記得他臨離世前跟我說，如果我真的喜歡音樂，便盡情去追夢吧。他覺得自己人生沒有實現到很多想做的事，44歲便要離開，我更加要珍惜生活。所以我多年來堅持追夢的其中一個原因，就是為了他。」

▲ 一家四口。

先斬後奏惹怒太太

2015年時，吉吉的樂隊sp'ACE有機會與唱片公司簽約，當時的他因為先斬後奏，而令剛成為新手媽媽的太太非常生氣。

吉吉亦很快被正職的公司要求解約轉Part-time。直到2020年時，樂隊亦因為成員意見不合，正式解散。

吉吉今次參加《中年好聲音》再度先斬後奏，於報名後才跟太太說，令太太再次生氣。

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太太終現身支持

不過，隨着吉吉一次又一次闖關，令太太從最初的反對變成親身到場支持，太太覺得感動是來自丈夫對戰龍婷的一場。她說︰「看他輸了回家後心情低落，但幾個鐘後收到TVB電話說有機會復活，當下就為他而緊張，原來他也有實力，有人欣賞。他的歌聲終於能感動到我這嚿化石，我也很開心能陪他做一樣他喜歡的事。」

吉吉很感激太太十多年來的照顧及包容：「她對我真的好好，一個條件不錯的女人，當我窮到燶時都不介意肯跟我捱。無論家庭、金錢、時間或精神上，都給予我無限的支持，我的餘生都願意為她賣命，將來所擁有的一定全回饋給她。」

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