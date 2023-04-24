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【娛圈囍事】陳家樂連詩雅咀嘴4次放閃　星級賓客到賀場面熱鬧 【多圖】

娛樂 13:26 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
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【娛圈囍事】陳家樂連詩雅咀嘴4次放閃　星級賓客到賀場面熱鬧【多圖】

陳家樂、連詩雅（Shiga）於今日（4月24日）正式結為夫婦，恭喜恭喜！二人在在眾多親友見證下完成婚禮，戴上頭紗的Shiga與陳家樂宣讀誓詞，家樂小心翼翼為Shiga戴上戒指，Shiga感動得眼濕濕，十分感人！

陳生、陳太一同於酒店內會見傳媒，開心分享新婚感受，二人在傳媒面前咀嘴達4次，不斷放閃！

【娛圈囍事】陳家樂迎娶連詩雅修成正果　率兄弟接新娘扮美少女戰士【多圖】

陳家樂連詩雅甜蜜擁吻。（陳慧安 攝）

陳生陳太「愛的宣言」

新郎家樂先向在場傳媒說：「多謝大家」，而身穿吊帶婚紗的Shiga則展示鑽戒與首飾，二人均一臉幸福。Shiga與家樂在傳媒面前咀嘴時，Shiga忍不住笑，家樂則有一點怕醜。

問到何解二人一看到對方就落淚，家樂說：「因為好感動，嗰個位有好多親朋戚友，佢哋全部都係睇住我大，又睇住佢大，有咁多人見證住簽紙，我自己都無諗過咁激動。」Shiga認為「激動」是來自這一、兩星期開始，有很多感受湧現，而二人交往時也是在疫情期間，可以走到今天也是不容易，也有很多畫面湧現。

家樂指各自的「愛的宣言」也不讓對方看、保持神秘，「我本身係打算玩野、搞笑，等佢開心下。」家樂笑指陳太Shiga是今天的「喊包」，Shiga也指自己真的忍不住淚水。

家樂分享自己對Shiga的「愛的宣言」：「雖然佢講嘅中文係無人明，而佢講嘅英文我係聽唔明，但佢無論講啲乜嘢，我都會聽哂佢話。」Shiga也分享她與家樂一起時很快樂的原因，是因為家樂經常也令到她很開心。

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開門利是有13萬？

談到家樂與兄弟團穿美少女戰士服裝，Shiga稱：「pre-wedding時好想著，但畀佢（家樂）ban咗，所以姊妹就點都想幫我完成呢個夢。」Shiga直言也習慣被稱呼做「陳太」，也認為今日開始就有不一樣的感覺。

至於有指「開門利是」金額達13萬，家樂否認：「唔係，無咁多，我寫咗句高抬貴手，就收平咗好多，就$13140。」家樂指結婚鑽戒是由自己挑選，Shiga甜蜜地表示：「好鍾意。」

家樂：生得幾多得幾多

家樂指宴會只是普通食飯，坦言沒有為Shiga準備驚喜，也指會有人負責唱歌。

對於生B計劃，家樂說：「生得幾多得幾多，有（一隊足球隊）就梗係好，隨時準備好。」Shiga笑著說：「努力努力！」家樂再說：「5個咪夾下band先，10個就可以踢波。」

二人在婚後就馬上度蜜月？Shiga稱要看工作的安排，「我之前話結完婚就拍劇，但依家未知住，所以都睇下先。」家樂指二人也很想到歐洲，昨晚睡不著時也有看曼聯的賽事。

另外，泳兒（Vincy）接到Shiga拋出的花球，她與髮型師男友Ziv拍拖11年，或許很快就會聽到二人的好消息！

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現場星光熠熠

到場見證家樂、Shiga踏入人生新一頁的圈中人也不少，場面星光熠熠，比如：楊受成夫婦、楊政龍、樂易玲、何哲圖 、陳寶華監製、石修、方中信、泳兒、李幸倪（Gin Lee）、關智斌、周家怡、麥秋成與湯怡、彭秀慧、「蝦頭」楊詩敏、鄭融、鍾浠文、李蘊、魯振順、雨僑、王梓軒、沈震軒與女友陳欣妍等等。

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記者：游艾維、陳曉柔

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