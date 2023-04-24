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【腎臟危機】30歲男子尿液起泡常感疲倦　戒掉2大習慣1個月後回復健康

醫生診症室 13:02 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

尿液有泡加常疲倦， 30歲男子戒掉2大習慣1個月後腎臟回復健康。

腎病是香港常見的慢性病之一，估計全港目前約有80萬慢性腎病患者。雖然腎病影響不容小看，但有醫生便指出，不少早期腎病病人只要及早改善不良生活習慣，其實對病情會有很大幫助。台灣一名患有腎病的30歲男子，早前便聽從醫生吩咐，改變兩個日常習慣之後，竟將困擾半年的蛋白尿問題輕鬆解決。

最新影片:

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台灣營養功能醫學家劉博仁在Facebook分享該個案，指一名30歲男子因為經常疲倦，而且排尿時會有泡泡情況，於是在家人陪同下前來求醫。他其後檢查男子尿液樣本時，發現「白蛋白是有一些些，不過肌酸酣以及腎絲球過濾率都非常好」，認為男子蛋白尿情況並不算嚴重。

不過，劉博仁指男子平日生活習慣十分不健康，如飲水少，喜歡高糖飲料，偏好重口味、很辣的料理，例如麻辣湯麵、麻辣牛肉麵等，醬料加的非常多。如果長此下去，恐怕會令病情惡化。

劉博仁於是建議男子改變一些飲食習慣，「務必每天喝水到2500cc，盡量將一些不是很好的飲料戒掉，請他在享受豐盛晚餐的時候，醬料不要加太多」。一個月後男子覆診時，竟然向他表示困擾他半年的泡泡尿及尿中的白蛋白都解決了，而且腎臟情況非常好！

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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