【減肥大作戰】女大學生患卵巢多囊症+糖尿病前期　3大改變激減44磅逆轉疾病

▲ 女大學生患卵巢多囊症+糖尿病前期，3大改變激減44磅逆轉疾病。

肥胖可以對身體造成極大負擔。台灣一名女大學生體重曾高達接近180磅，年紀輕輕卻同時患上婦科病及糖尿病前期。最終，她透過3個方法成功減重，讓身體恢復健康水平。

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事主在Dcard論壇發文分享減重經歷，指自己身高170cm，曾經體重有接近80公斤（約176磅）；除了超重，還有嚴重月經週期不穩的問題，可以一整年都不來月經。後來事主去婦產科檢查後才知道，自己原來患上「卵巢多囊症」，而且醣化血色素達5.8，反映有糖尿病前期。

年紀輕輕卻面對肥胖及受各項疾病威脅，加上大學女同學都很漂亮，嚴重打擊事主自信心。種種因素下，令事主不得不做出要減肥的覺悟：

一直在想我是變胖才有多囊 ，還是因為多囊導致變胖……跟姐妹拍照沒自信、我媽說我像大嬸，為了身體健康，下定決心減肥！

3大改變成功逆襲

事主貼上減肥前後的對比照片，可見她在減肥前雖然長得高，但還是能明顯看出屬於體重基數較大，整個人圓潤粗壯、沒有線條感。其中一張登山照片，事主表示當時她已瘦到近70公斤（約154磅），從外觀看上去也的確清瘦了一圈。最後，她的體重成功降至60公斤（約132磅），並開心表示，自己不僅臉部有明顯瘦下來，就連糖尿病前期都被逆轉，月經也變得規律。事主坦言雖已滿意成果，但以當下審美標準來説，自己還是偏胖，所以會再接再厲，希望進一步達成55公斤（121磅）的目標體重。

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至於成功挽回健康的方法，事主透露，自己並沒有像其他減肥達人一樣做重訓 ，只是每天吃得很健康，再加上適量運動，包括：

多喝水

每天吃三餐，不會特別戒澱粉，但絕對不碰宵夜及含糖飲料（出去玩放肆一下沒關係）

每天堅持跑步，偶爾做一些例如爬山等較累的運動

最後，事主勉勵同樣想減肥的人，「把減肥時間拉長，也可以很容易獲得成效」，不需要急功近利。

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責任編輯：羅嘉欣