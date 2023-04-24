【台灣旅遊】台灣自由行消費金申請方法　5月1日起機場抽獎【內附登記連結】

▲ 來台前需先於網上登記才能參加抽獎。（圖片來源：台灣觀光局香港辦事處）

台灣早前公布為旅客提供5,000台幣自由行消費金，詳情已經發布，各位準備去台灣自由行的話，一定要看清參加資格、申請及領取方法。參加領取「自由行旅客來台消費金」活動，必須是國際自由行旅客，參加旅行團人士不能參與，要持非台灣護照入境，並停留3日至90日，航班抵達台灣時間為2023年5月1日中午12時起至2025年6月30日止。

活動以抽獎形式進行，消費金金額每份新台幣5,000元，今年將派發 25 萬份，2024年 15 萬份及 2025 年 10 萬份。航班抵達台灣日1至7天前，可至活動網站登記（5000.taiwan.net.tw），網站於4月28日中午12時起開放申請。

需登錄姓名、國籍、護照號碼、抵台日期及航班、離台日期及電子信箱等個人資料，並且選擇消費金種類，可選電子票證或住宿折抵優惠券。登錄完成後，系統將發送抽獎 QR Code 至參加者的電子信箱。

▲ 台灣將為自由行旅客大派5,000消費金，可用於消費或住宿。（圖片來源：Unsplash）

留意電子票證可使用於合作供應商在台灣境內之特約商店，單次使用上限為新台幣1,500元，每日使用上限為3,000元，可選擇悠遊卡或一卡通。而住宿折抵優惠券發放新台幣1,000元共5張，只限得獎者本人使用，適用於台灣大部分酒店、觀光旅館及民宿。

於抵台當日持活動登錄獲得之 QR Code，即可在桃園國際機場第一及第二航廈、台北松山機場、台中及高雄機場等的國際線入境大廳抽獎活動區參加抽獎。抽獎須於抵台當日完成，並即時會有結果。中獎者可憑護照及入境章、登機證、電子來回機票等證明文件，至兌獎區簽名領取消費金，使用效期為領取日起90天。

活動詳情、實施要點及活動相關Q&A，可請參考網址：https://bit.ly/3H7etWe

▲ 於台灣各機場即場進行抽獎，中獎能即時兌用。（圖片來源：Unsplash）

記者：張頌婷