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【連環爆竊】港島4月多廈遭連環爆竊失財35萬元　3名內地賊青衣落網

社會 11:50 2023/04/24

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港島4月多廈遭連環爆竊失財35萬元，3名內地賊青衣落網。（資料圖片）

警方今年4月接獲5宗報案，指4月5日至20日期間，在中區、灣仔區及東區分別有單幢式大廈單位懷疑遭爆竊，損失財物包括手錶、珠寶首飾及不同外幣現金，共約值35萬元。

港島總區情報組人員根據線報及經深入調查後，成功鎖定3名疑犯身分，並於昨日（22日）展開拘捕行動，於青衣長安邨拘捕3名年齡介乎48至54歲的內地男子，涉嫌爆竊。調查顯示，3名被捕人懷疑同日於長安邨一單位曾進行爆竊，損失財物包括手錶、金器及首飾等，共約值1.3萬元。

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行動中，人員起回該單位的部分失物，包括8件銀器、1隻手錶及一封內有20元的利是，並檢獲一批懷疑爆竊工具包括鐵筆，以及一些懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。

所有被捕人已合共被暫控一項「爆竊」罪，案件將於今日（24日）上午在東區裁判法院提堂。

警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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