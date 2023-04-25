【世界閱讀日】循理會美林小學角色扮演巡遊 師生家長齊參與推動學生閱讀興趣

循理會美林小學為了響應「2023 年世界閱讀日」，在 4月 21日舉辦了一場大型的閱讀日角色扮演及巡遊活動。《奇先生妙小姐》的角色，包括莽撞先生、公主小姐、樂觀先生、善變小姐、強壯先生等在整個校園中行走，無論校長、老師、職員和工友都積極投入這次活動，使校園充滿數百位奇先生和妙小姐，更令人感動的是家長義工也回到學校幫忙打扮及自己打扮成故事中的角色，充分表現出家校合作的理念。

循理會美林小學招捷玲校長鑑於三年疫情影響，學生普遍在家用上網課，形成使用手機和電腦難於監管，而用手機上網、玩遊戲遊戲的時間較多，閱讀圖書相對不足，她表示︰

是次活動希望令同學更喜歡閱讀課外圖書籍，並且自發地在圖書館借閱是次主題書籍。

最新影片推介

1B 班羅焯媽媽是這次活動的家長義工，她表示︰「沒有想過兒子這麼開心地參與學校的閱讀日活動。近日也不停到圖書館借閱有關圖書。」羅太亦因為參與這次活動而深深體會到全校老師、職員、工友姨姨、投入去做一件事，目的只為學生令喜歡閱讀，覺得非常的有意義，這活動令孩子更融入校園生活中，令她非常感動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

巡遊前已做足準備

早在巡遊之前，圖書館已安排了不同的活動，使同學更認識「奇先生、妙小姐」引發他們的好奇心，到圖書館借閱這系列的書籍。是次活動的目標之一是陪同孩子閱讀，家長義工、老師及職員在全校進行「故事爸媽」的活動，目的就是要令孩子感受這套故事，是多麼的有趣和生動。 再者在一周前圖書館已經準備了《奇先生妙小姐》系列的卡通電影，令他們原本對這套書籍的角色由陌生變成喜歡，再踴躍地選角色去扮演。

1D 陳雅琳同學說︰「這次活動很好玩,我會繼續睇埋其他角色的圖書，好開心見到招校長和其他老師成為一個公主小姐，仲有同佢影相打卡添。」全個活動不停聽到尖叫聲、掌聲和歡呼聲，有同學的笑聲！

讓同學創作簡單故事

另外，圖書科時段，老師亦與孩子一同去認識其先生妙小姐主題的各個角色，令到他們去思考，自己適合扮演什麼角色。創意是美林小學最重視的一項教育，在課堂的任務上，他們畫上自行創作的角色，有些同學更創造作出一個簡單的故事，描述這個新角色。

看到孩子的努力，全校都非常感動，校長決定把他們的佳作輯錄成畫冊，使到這次的閱讀日更有意義。孩子無論是什麼性格，是資優或是另有才能，在美林小學都會得到充分的鼓勵，讓他們變得更有自信。教育的目的就是讓他們每一個都發光,正如我們的學校的年度方向「擁信望愛 抱正向心 創夢求真 善美追尋」，校長期望每個孩子在美林小學都擁有飛翔的夢想去成就他們的人生。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu