【明星創業】姜濤推個人服裝品牌TO ZERO　生日前設限時Pop-Up shop【內附地點】

▲ 姜濤首次推出個人服裝品牌TO ZERO。

MIRROR成員每位都有副業,例如Stanley開設健身室和舞蹈學校,服裝方面,就有多位成員創立自己的服裝品牌,今次終於來到姜濤成立受裝品牌TO ZERO,在自己的個人ig裏發放映片做其生招牌,而且更於今個星期四在時代廣場開設Pop-Up shop,粉絲們沒有不去瘋搶的理由吧﹗

MIRROR大部分成員各自都有自己成立的服裝品牌,當中有Anson Kong的KYUBI和Ian的iNDIPADANT,他倆可說是最早成立自己的服裝品牌的MIRROR成員,而今年年初其他成員陸續有來,包括Anson Lo推出ALLOVER、Edan則剛剛於4月1日推出NADE,至於姜濤就在自己的ig裏公告天下成立TO ZERO。

大家暫時還未知道TO ZERO的服裝是甚麼的一回事,因為ig內只是寫上Zero is the origination.Zero is the destination.的字句,根據過往偶像推出個人服裝品牌時,都離不開tee和衞衣等項目,因此,據估計TO ZERO都應該離不開這些單品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於身為fasn的你幾時會知道答案?答案就於今個星期四於時代廣場開設Pop-Up shop,相信到時定必人山人海。

姜濤服裝品牌Pop-Up shop

日期:4月27日

時間:12:00pm-2:00pm

地點:時代廣場2樓Atrium

記者:何偉雄