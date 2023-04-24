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【明星創業】姜濤推個人服裝品牌TO ZERO　生日前設限時Pop-Up shop【內附地點】

休閒消費 12:31 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

姜濤首次推出個人服裝品牌TO ZERO。

MIRROR成員每位都有副業，例如Stanley開設健身室和舞蹈學校，服裝方面，就有多位成員創立自己的服裝品牌，今次終於來到姜濤成立受裝品牌TO ZERO，在自己的個人ig裏發放映片做其生招牌，而且更於今個星期四在時代廣場開設Pop-Up shop，粉絲們沒有不去瘋搶的理由吧﹗

MIRROR大部分成員各自都有自己成立的服裝品牌，當中有Anson Kong的KYUBI和Ian的iNDIPADANT，他倆可說是最早成立自己的服裝品牌的MIRROR成員，而今年年初其他成員陸續有來，包括Anson Lo推出ALLOVER、Edan則剛剛於4月1日推出NADE，至於姜濤就在自己的ig裏公告天下成立TO ZERO。

大家暫時還未知道TO ZERO的服裝是甚麼的一回事，因為ig內只是寫上Zero is the origination.Zero is the destination.的字句，根據過往偶像推出個人服裝品牌時，都離不開tee和衞衣等項目，因此，據估計TO ZERO都應該離不開這些單品。

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    +3

至於身為fasn的你幾時會知道答案？答案就於今個星期四於時代廣場開設Pop-Up shop，相信到時定必人山人海。

姜濤服裝品牌Pop-Up shop

日期：4月27日
時間：12:00pm-2：00pm
地點：時代廣場2樓Atrium

記者：何偉雄

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