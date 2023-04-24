【捐肝救父】酗酒家暴父肝硬化嫲嫲逼捐肝救父 女兒嬲爆：憑甚麽要捐？

▲ 台女被嫲嫲、姑姑逼捐肝救酗酒家暴父親，令她嬲爆！

身體髮膚，受之父母！台灣一名女生，日前上網發文，稱她是大家姐，下有一個妹妹和一個弟弟，從小到大都生於一個恐懼家庭之中，因為爸爸是一個長期酗酒抽煙吃檳榔的人，常常半夜回家發酒瘋，對母親大聲咆哮，甚至拿起磚頭砸向母親，3姐弟也曾被皮帶抽打過，留下童年創傷。近日父親因肝硬化需要換肝，姑姑和嫲嫲得知後，便一直情緒勒索她，要求她捐肝，她嬲爆說：「毀掉我們童年的人，有什麼資格叫兒女捐肝！」

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這名台女日前在DCard發帖，主題是「姑姑和阿嬤希望我們捐肝給爸爸」，她表示自己是大家姐，有有一個妹妹和一個弟弟，從小至大，爸爸爸就是一個長期酗酒抽煙吃檳榔的人，常常半夜回家發酒瘋，酒品很差，喝完不睡覺更會一直跟媽媽吵架，或是要我們起來聽他說話，造成心理壓力都很大，

有一次印象特別深刻，約半夜兩點爭吵聲音越來越大，然後媽媽逃到4樓曬衣間，我和妹妹聽到聲響馬上跑樓梯上去，剛好看到那幕我爸拿著磚頭丟向我媽，看得出來有丟偏了一點，但是在國小、國中階段，在我們心理那個陰影還是很大的，然後那天晚上我們就逃跑去嫲嫲家了。

台女續指，爸爸飲酒後不願睡覺，導致早上起來因睡眠不足沒精神，不分青紅皂白，更無辜被他打，所以台女大學時特意揀了離家很遠的學校，畢業後也不在家鄉的城市上班。

直接拿皮帶抽我和妹妹，妹妹小我兩歲，而我和弟弟差8歲，所以弟弟算是經歷的比較少的…

五年前，她的爸爸檢查出了肝硬化，醫生警告他不可以再喝酒了，問他有沒有子女，必須要做換肝手術，同時也警告他如果換完肝之後繼續喝的話，會死得更快，

「因為肝臟只有一半還沒恢復，他本人一直都是清楚狀況的，我媽很擔心他的身體，當時就有跟我們說過，但因為五年前他沒有想要戒酒的意思，所以就不了了之…」

這幾年，台女爸爸沒有改變，一星期有5-6天都在喝酒，自己喝或跟朋友喝，而上個月底他忽然很不舒服去看急症，醫生直接告訴他，因為他沒有戒酒滿半年，建議他轉到中部某家醫院，某醫生也坦言這家醫院是唯一的希望，有錢的話可以去試試看。

已有兩女的妹妹，未有考慮自己家庭便願意去配對，但就在跟輔導員聊天的過程中她退縮了，

輔導員去病房與爸爸聊聊天，問他平常大概都喝什麼樣的酒，爸爸回覆她，我想喝什麼就喝什麼！轉述完後告訴妹妹一些有可能的風險，和臨床上自己看過許多未戒酒的案例，子女換給新的肝後一樣繼續喝的，加上我們家庭狀況比較特殊，思考過後再決定不遲。

不過姑姑和阿嫲一直希望台女或弟弟，可以去做配對然後捐肝給爸爸，最近因為這件事情壓力很大也很煩悶，台女坦承，在她的立場會覺得一個沒有為家庭付過責任，毀掉她們的童年，而且長期酗酒到肝壞掉的人，有什麼資格叫兒女捐肝，

但站在親情跟道德上面，我又覺得這樣的我是不是太自私了，大概每天會經歷好幾遍這樣的想法，因為大伯很早就過世了，爸爸沒有其他兄弟，剩餘的兩位姐姐也都是55-60歲（這個年齡層不建議捐獻的）。堅持不捐的話我阿嫲跟姑姑會很難過，心情很複雜，最近總感覺被情緒勒索，被說妳妹都去配對了不符合，你們兩個背骨的怎麼都沒去？

貼文一出，即引起熱議，大批網民認為台女捐肝不應捐肝給不肯戒酒的爸爸，「不戒酒肝還是會壞，全家的肝都要換完他才開心嗎？拜託原po不要被這種無謂的孝順綁架，他根本沒愛過你們，你不需要孝順他！」、「別捐，捐了妳爸也是繼續喝浪費妳的肝，憑什麼啊？」、「我真的不相信酗酒酗到家暴妻兒，然後現在肝爛到需要換的人，換完肝後會徹底戒酒愛惜自己的身體，完全沒必要捐給他。」、「叫你爸要4自己去4，自己愛喝酒憑甚麼要連累兒女捐肝給他呢？你那些78親戚在靠腰，叫他們自己去捐肝」、「真的不要，完全沒做到父親的本份，還動手打你媽 什麼垃圾」，另有網民則指，為什麼台女的姑姑和阿嫲不去配對？「帶姑姑、阿嫲去做配對，有對到就瘋狂叫她們去捐，她們不捐就哭說她們不愛妳爸爸，之後爸爸會死都是因為妳們，讓她們體驗一下當事人的感覺。」

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責任編輯︰王明芳