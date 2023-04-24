【究竟做緊乜】陳子豐李昭南飛台灣解構各路奇工　化身活力啦啦隊員挑戰當變裝皇后

▲ 子豐深入台灣職業啦啦隊「Fubon Angels」的訓練重地。

由陳子豐（子豐）和李昭南（Mishy）主持的ViuTV全新節目《究竟做緊乜》將於今晚（4月24日）首播，他們走進台灣街頭巷尾，上山下海尋找各路奇工，揭開世人不知道的行業實況，以及不為人知的辛酸史。



今晚播出的首集內，子豐為了解台灣的職業啦啦隊，深入台灣職業啦啦隊「Fubon Angels」的訓練重地。製作組特別安排子豐參與當晚比賽的應援活動。

經多番排練後，子豐發現啦啦隊沒有想像中輕鬆，除要記好舞步走位，更要一直保持笑容和活力，帶熱全場氣氛。

子豐直言對於要擔任「C位」而擔心，同時亦非常敬佩各位啦啦隊隊員。最後演出順利完成，一眾啦啦隊成員亦非常滿意子豐的表現。

▲ 製作組特別安排子豐參與當晚比賽的應援活動，更企「C位」。

化身變裝皇后

而明晚（5月25日）播出的第2集，子豐帶領觀眾一探「變裝皇后」的幕後人生。節目邀請到從事變裝皇后演出7年的飛帆，為子豐進行改造。

畫上濃妝、穿上假乳和表演服飾，再配上妖艷的眼神，子豐破格化身成變裝皇后，為晚上的酒吧表演做好準備，飛帆更為他賜名「榴槤寶貝」。

子豐其後表示對自己的造型抱有遺憾：「因為自己留鬍鬚，同個造型唔係好襯，有少少man得濟。」

▲ 飛帆為子豐賜名「榴槤寶貝」。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪