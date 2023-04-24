【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行 10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】
全球逐漸恢復，不少人發現藝術創作除了能陶冶性情，也能令這3年疫情中，發揮了療癒心靈的方法之一，開始著重生活與藝術的聯繫。由致力提倡「負擔得起」的Affordable Art Fair亦適逢10周年，大會亦鐵定於5月中旬舉辦一次趟為期４日的藝術匯展，帶來一次多元化的畫廊、藝術家和創意項目的藝術匯演。展會上將呈現來自亞洲、歐洲、澳洲、美洲， 共 15 個國家和地區，93 間畫廊的藝術品，超過 270 位新藝術家將首次參加博覽會。
Affordable Art Fair 提供一系列趣味和帶互動性的和活動，如「特別項目」將帶來大型裝置和藝術表演，以香港的城市景觀、藝術與文化為題，邀請一眾藝術家展示他們對這座深受喜愛的城市的熱愛和情感。以教育為其核心價值之一，Affordable Art Fair 也強調藝術教育的重要性，提供工作坊和導覽，旨在培養和激發年輕一代對藝術的興趣。
向香港致敬「特別項目」
今年香港10周年慶典的「特別項目」，將透過一系列大型裝置作品，展示城中一些最具標誌性的文化和空間，致力為觀眾創造獨特體驗。這些裝置設計均細膩地捕捉了香港獨特的文化精髓，讓觀眾感受到濃厚的本地氣息。此外，藝博會並與多位本地和國際藝術家合作，創作藝術作品展示他們對香港的獨特看法和演繹。
Affordable Art Fair 創辦人 Will Ramsy 表示對他而言，10周年是一個特別的里程碑。「在 1987 年我18歲的時候，第一次到訪亞洲，被它不可思議的活力所震撼。20 年後再度回來並成立 Affordable Art Fair 是一個巨大的機遇。我很榮幸能夠在香港藝術界的發展中扮演一角，從 2007 年只有 30 間本地畫廊開始，看到藝博會的發展和進步，實在令人興奮。」其中由 HKwalls 策展的 「Young Talent Hong Kong」展覽項目，將聯同本地年輕及新晉藝術家於博覽會上展現本地藝術力量。
Affordable Art Fair
日期：5 月 18 日至 21 日
時間：1pm – 4pm（5月18日，VIP時段）
4pm – 9pm（5月18日）
11am – 8pm（5月19日）
10am – 7pm（5月20-21日）
10am – 12nn（5月20-21日，家庭時段）
門票：$180（公眾人士）、$320（VIP 及藝博會通行證）、$165（家庭時段，2 人或以上）及$135（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）
地點：香港會議展覽中心
查詢：3579 4777
記者：黃鑑江