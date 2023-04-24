【藝術展覽】Affordable Art Fair 5月會展舉行　10周年慶典展出大型特別裝置【內附詳情】

▲ Affordable Art Fair 10周年，請來多位藝術家作藝術匯演，如「特別項目」以香港的城市景觀、藝術與文化為題，邀請一眾藝術家展示他們對這座深受喜愛的城市的熱愛和情感帶來不一樣的藝術裝置。（圖片：大會提供）

全球逐漸恢復，不少人發現藝術創作除了能陶冶性情，也能令這3年疫情中，發揮了療癒心靈的方法之一，開始著重生活與藝術的聯繫。由致力提倡「負擔得起」的Affordable Art Fair亦適逢10周年，大會亦鐵定於5月中旬舉辦一次趟為期４日的藝術匯展，帶來一次多元化的畫廊、藝術家和創意項目的藝術匯演。展會上將呈現來自亞洲、歐洲、澳洲、美洲， 共 15 個國家和地區，93 間畫廊的藝術品，超過 270 位新藝術家將首次參加博覽會。

Affordable Art Fair 提供一系列趣味和帶互動性的和活動，如「特別項目」將帶來大型裝置和藝術表演，以香港的城市景觀、藝術與文化為題，邀請一眾藝術家展示他們對這座深受喜愛的城市的熱愛和情感。以教育為其核心價值之一，Affordable Art Fair 也強調藝術教育的重要性，提供工作坊和導覽，旨在培養和激發年輕一代對藝術的興趣。

向香港致敬「特別項目」

今年香港10周年慶典的「特別項目」，將透過一系列大型裝置作品，展示城中一些最具標誌性的文化和空間，致力為觀眾創造獨特體驗。這些裝置設計均細膩地捕捉了香港獨特的文化精髓，讓觀眾感受到濃厚的本地氣息。此外，藝博會並與多位本地和國際藝術家合作，創作藝術作品展示他們對香港的獨特看法和演繹。

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Affordable Art Fair 創辦人 Will Ramsy 表示對他而言，10周年是一個特別的里程碑。「在 1987 年我18歲的時候，第一次到訪亞洲，被它不可思議的活力所震撼。20 年後再度回來並成立 Affordable Art Fair 是一個巨大的機遇。我很榮幸能夠在香港藝術界的發展中扮演一角，從 2007 年只有 30 間本地畫廊開始，看到藝博會的發展和進步，實在令人興奮。」其中由 HKwalls 策展的 「Young Talent Hong Kong」展覽項目，將聯同本地年輕及新晉藝術家於博覽會上展現本地藝術力量。

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Affordable Art Fair

日期：5 月 18 日至 21 日

時間：1pm – 4pm（5月18日，VIP時段）

4pm – 9pm（5月18日）

11am – 8pm（5月19日）

10am – 7pm（5月20-21日）

10am – 12nn（5月20-21日，家庭時段）

門票：$180（公眾人士）、$320（VIP 及藝博會通行證）、$165（家庭時段，2 人或以上）及$135（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）

地點：香港會議展覽中心

查詢：3579 4777

記者：黃鑑江