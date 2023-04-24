【九龍東交通】區議員料高架列車紓坐車難問題　工程師憂空間不足

▲ 九龍東區議員料高架列車紓緩當區坐車難問題，惟工程師憂空間不足。（比亞迪網頁）

九龍東交通持續擠塞，政府正研究興建高架無軌捷運系統的可行性。有區議員認為相關系統具靈活性，同一時間可以載客500人以上，可解決當地居民坐車難的問題。不過有工程師關注當區或沒有足夠空間興建。

觀塘區議會主席柯創盛今（24日）在港台節目上表示，東九龍居民一直等待鐵路系統，以紓緩坐車難及塞車的問題， 而比亞迪無人駕駛列車「雲巴」和另一個選項「巴士快速交通系統」爬山能力強，建造空間細，車卡靈活，建造時間短及成本較低，可配合東九龍發展。他期望本港引入競爭後，不用只倚靠港鐵。

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柯創盛又認為，兩種交通系統均具靈活性，載客量多，其中「雲巴」一卡可以載70人，可擴展至8卡或以上，充電40分鐘可行駛200公里，有需要可加密班次，方便東九龍市民出行。

不過土力工程處前處長陳健碩指，東九龍擁有接近100萬人口，發展密集，從工程角度來看，相信當地沒有足夠空間興建高架無軌捷運系統。

陳健碩續稱 ，九龍東高架無軌捷運系統屬於區內交通，車站數量具一定數量才有吸引力，不過列車卡數多，意味著車站要有相應長度，憂慮九龍東沒有足夠空間將乘客送回地面，亦沒有空間興建逃生通道，若遇上緊急情況難以確保乘客安全。他又指，從屯門元朗輕鐵站例子所見，地面空間已是插針不入。

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記者：陳麗娜