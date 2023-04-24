  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 13:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九龍東交通】區議員料高架列車紓坐車難問題　工程師憂空間不足

社會 12:23 2023/04/24

分享：

分享：

熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

九龍東區議員料高架列車紓緩當區坐車難問題，惟工程師憂空間不足。（比亞迪網頁）

九龍東交通持續擠塞，政府正研究興建高架無軌捷運系統的可行性。有區議員認為相關系統具靈活性，同一時間可以載客500人以上，可解決當地居民坐車難的問題。不過有工程師關注當區或沒有足夠空間興建。

觀塘區議會主席柯創盛今（24日）在港台節目上表示，東九龍居民一直等待鐵路系統，以紓緩坐車難及塞車的問題， 而比亞迪無人駕駛列車「雲巴」和另一個選項「巴士快速交通系統」爬山能力強，建造空間細，車卡靈活，建造時間短及成本較低，可配合東九龍發展。他期望本港引入競爭後，不用只倚靠港鐵。

最新影片推介

童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

柯創盛又認為，兩種交通系統均具靈活性，載客量多，其中「雲巴」一卡可以載70人，可擴展至8卡或以上，充電40分鐘可行駛200公里，有需要可加密班次，方便東九龍市民出行。

不過土力工程處前處長陳健碩指，東九龍擁有接近100萬人口，發展密集，從工程角度來看，相信當地沒有足夠空間興建高架無軌捷運系統。

陳健碩續稱 ，九龍東高架無軌捷運系統屬於區內交通，車站數量具一定數量才有吸引力，不過列車卡數多，意味著車站要有相應長度，憂慮九龍東沒有足夠空間將乘客送回地面，亦沒有空間興建逃生通道，若遇上緊急情況難以確保乘客安全。他又指，從屯門元朗輕鐵站例子所見，地面空間已是插針不入。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【東九龍發展】政府今刊憲建議興建園景美化高架行人道連接啟德發展區新急症醫院　 以加強通達性和易行度
11:44 2021/02/05
【東九龍發展】政府今刊憲建議興建園景美化高架行人道連接啟德發展區新急症醫院　 以加強通達性和易行度
【東九龍捷運】議員建議捷運連接藍田油塘　政府分析2因素將成阻礙
15:11 2022/11/09
【東九龍捷運】議員建議捷運連接藍田油塘　政府分析2因素將成阻礙
【九龍東交通】東九龍無軌捷運系統設高架道空間有限　料明年完成有關技術可行性研究
15:28 2022/12/14
【九龍東交通】東九龍無軌捷運系統設高架道空間有限　料明年完成有關技術可行性研究

你可能感興趣

【東九龍發展】政府今刊憲建議興建園景美化高架行人道連接啟德發展區新急症醫院　 以加強通達性和易行度
11:44 2021/02/05
【東九龍發展】政府今刊憲建議興建園景美化高架行人道連接啟德發展區新急症醫院　 以加強通達性和易行度
【東九龍捷運】議員建議捷運連接藍田油塘　政府分析2因素將成阻礙
15:11 2022/11/09
【東九龍捷運】議員建議捷運連接藍田油塘　政府分析2因素將成阻礙
【九龍東交通】東九龍無軌捷運系統設高架道空間有限　料明年完成有關技術可行性研究
15:28 2022/12/14
【九龍東交通】東九龍無軌捷運系統設高架道空間有限　料明年完成有關技術可行性研究
比亞迪 九龍 九龍東 觀塘區 鐵路系統 輕鐵 區議會 港鐵 觀塘 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命