【創業艱難】女大學生失業3個月轉行賣飯糰　拍片哭訴僅日賺呢個數

▲ 一名女大學生失業3個月後，決定轉行賣飯糰。

遇上失業也不能坐以待斃，主動出擊創業也未嘗不可。內地一名女大學生失業3個月後，決定轉行賣飯糰，可是銷情並不理想，更拍片哭訴僅日賺微薄收入，令她登上熱搜第一。

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公司倒閉加入失業大軍

綜合內地傳媒報道，25歲的蘭語文和雙胞胎妹妹在四川出生，她們的父母都讀書不多，深信讀書能改變命運，因此一直希望兩個女兒能好好學習，將來可以有更多選擇。兩姊妹都沒有辜負父母的期望，雙雙考入大學，並於2020年畢業。

讀理科的妹妹畢業後繼續攻讀碩士，蘭語文則在成都找到一份教育類新媒體工作，可是公司在2022年尾倒閉，她去湖北武漢搵工作，3個月來也未有好消息，她要交房租，也要生活，只好另謀對策。她從小就懂得煮食，因此決定在街頭擺檔賣飯糰。

蘭語文在3月底開始做生意，除了學生放學和下雨外，她每日都推著車去附近的小學門口擺檔，賣5元人民幣（約6港元）一份的飯糰。她在社交平台分享賣飯糰的日常，表示第一天擺檔收入尚可，第二天就被驅趕，只賣出一件飯糰，僅賺5元人民幣（約6港元）。

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為賺得少崩潰痛哭

說到日賺這麼少，她不禁崩潰痛哭，也說出自己的辛酸，每日清晨5時就要起床準備食材，擺攤過程中又遇上很多突發狀況，比上班還要累。她慨嘆自己很不幸成為失業大軍一員，卻又慶幸可以重掌自己的人生。

最初蘭語文只跟父母說自己找到一份兼職，之後她想通了，覺得每日都靠自己雙手賺錢，生活踏實，不介意讓別人知道。父母知道女兒現在賣飯糰維生後，笑言「我們家出了一個老闆」，其實是對她的鼓勵。她的影片為人熱議，更登上熱搜第一，而賣飯糰只是她的短期打算，之後還有其他可能性。

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責任編輯︰王明芳