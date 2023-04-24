【清理耳垢】男子半邊面癱狂流口水　耳道夾出棉花棒揭挖耳惹禍

▲ 男子半邊面癱狂流口水，耳道夾出棉花棒揭挖耳惹禍。（iStock圖片）

出現面癱、流口水等症狀，未必是中風，有可能是「撩耳仔」惹禍。台灣一名男子右耳聽力變差，其後出現半邊面癱、流口水的情況，醫生為其進行手術時，竟夾出2厘米長的棉花棒頭。

據台灣《壹蘋新聞網》報道，該名50歲男子到醫院進行體檢時，表示近一年多來聽力變差，右頸不適，醫生檢查後發現，他的右側外耳道被粉紅色肉芽組織填滿，由於擔心是癌組織，故安排他接受切片檢查。

不過在切片檢查前夕，男子的右耳突然劇痛，右邊面癱、不能動，又狂流口水，嚇得以為中風，醫生緊急為他進行手術，清除右耳外耳道肉芽組織，再夾出一個約2厘米長的異物，仔細一看發現竟是棉花棒頭。

▲ （《壹蘋新聞網》圖片）

病理報告證實男子右耳內的肉芽組織並非癌細胞，而導致肉芽組織增生的罪魁禍首就是棉花棒，因棉花棒頭殘留在耳道中，造成外耳炎，因此增生肉芽組織，繼而令聽力下降，中耳腔後方乳突骨發炎，導致右頸不適。

另外，由於外耳道長期發炎，侵犯第七對腦神經，造成右臉顏面神經麻痺。所幸，患者經治療後，情況得以改善。

接受病例的義大醫院耳鼻喉部喉科主任楊顓謙表示，外耳道長期發炎，除了影響聽力，也引發多種問題，例如耳膜破裂、中耳炎、甚至腦膜炎、腦膿腫等顱內感染，嚴重可致死。

楊顓謙表示，其實弱鹼性的耳垢有殺菌功能，過多的耳垢會經說話、進食等動作自動掉出來，挖耳朵有機會挖傷外耳道，甚至令異物殘留在耳道，造成外耳炎、聽力下降、顏面神經麻痺等併發症。

他建議，如洗澡、游泳後耳朵進水，可側頭讓水流出，再用毛巾拭乾，不要挖耳朵。若耳內有異物無法取出，出現耳痛、聽力下降等情況，應盡快求醫。

耳垢愈推愈入可致聽力受損

屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉曾表示，耳垢有助抑制細菌生長及保護耳道，一般可隨皮膚新陳代謝慢慢退出外耳道，毋須特別清潔：

如果以棉花棒或電動清耳機、螺旋掏耳機等挖耳，或弄巧成拙令耳垢推得更入。

黃霆嘉稱，如有需要可使用耳垢軟化劑或潔耳液，把耳垢沖走，但強調必需依照指引正確使用；而坊間以耳燭方式去清耳垢，亦暫未有證據顯示有效，反或因熱氣燙傷耳道令耳膜穿孔，不建議使用。

正確處理耳垢的方法

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責任編輯：羅嘉欣