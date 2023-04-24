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【跨區上學】大埔新居入伙子女獲西環名校取錄　港媽問︰有冇私人校巴往來？

中小學 13:10 2023/04/24

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有港媽一家最近搬到新租的大埔新居，此事卻獲位於西環的國際學校取錄，令港媽非常苦惱。

家長安排子女返學，都盡量選就近屋企的好學校，以免舟車勞頓，但一名港媽剛與家人搬到新租的大埔新居，卻收到西環一間國際學校的錄取通知，由於跟新業主簽署了「死約」難以遷出，因此港媽向網民查詢有沒有私人校巴往來大埔與西環，被網民斥責她與虐兒無分別。

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該名港媽日前在facebook群組「大埔 TAI PO」中發帖文表示，因早前一家人被上個業主迫遷，於是轉往大埔租樓，並跟新業主簽署了死約。可是近日收到位於西環的國際學校弘立書院（ISF）的錄取通知，上學時間為早上9時，她會駕車送返學，但放學不知怎麼辦，因此港媽詢問網民︰

大家會點揀？請問街坊們知唔知有冇私人校巴往來大埔同西環？

有網民留言表示，讀書好與壞是靠小朋友，甚麼學校都是其次，建議港媽為孩子轉校。港媽回覆表示同意，她曾考慮為孩子轉校，但老公反對。她又言若非被上個業主迫遷，她一定會等到派位後才搬屋。

網民轟︰你根本是虐兒

不過，很多網民對於小朋友要往來大埔與西環跨區返學，每日天未光就要起床好辛苦，返學都會無精神，有人更形容此舉如同「虐兒」，建議她再三考慮轉校，或在學校附近租多個單位。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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