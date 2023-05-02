【愛心爆棚】21年照顧19個病患兒童 寄養夫婦用身教感染女兒繼承大愛

▲ 夫婦說，照顧孩子沒有不辛苦的，但能夠看著寄養童一天比一天成長，就是他們最大的欣慰。

照顧自己的孩子當然是竭盡所能，難得是台灣屏東一對夫妻，21年來用無私大愛照顧了19名寄養兒童，這些孩子中有腦傷、中度智能障礙、唇額裂、過動症、發展遲緩、癲癇及熱衰竭體質。面對比普通孩子更難照顧的寄養兒童，彭湘明及陳錦平兩夫妻用他們無比的耐性及大愛，讓這些孩子茁壯成長。

台灣傳媒報道，56歲的彭湘明與妻子陳錦平育有一對子女，陳錦平透露因為自己的孩子是托保母照顧，因而開始認識寄養服務，後來覺得這個工作很有意義，便與丈夫商量決定辭掉原來職業，專職做家庭主婦照顧自己子女，同時參加寄養家庭訓練，增加親職知識。

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「永不放棄的陪伴」格言

自2002年開始，陳錦平開始了照顧寄養兒童的生涯，兩夫妻面對肌力不足的發展遲緩兒童時，除了尋求早療協助外，也會主動添購昂貴輔具來幫助孩子強化訓練，若是照顧過度活躍症的孩子，也會每日陪伴孩子在寓所附近跑跑跳跳，讓孩子充份「放電」，釋放他多餘的精力。

若照顧寄養童遇上瓶頸時，他們會自我作心理調整，他們知道這些特殊的孩子是需要時間來等待成長及改變，若是過於在意反而會亂了步調。陳錦平說︰「21年從未休息地照顧孩子沒有不辛苦的，但能夠看著寄養童一天比一天成長，就是他們最大的欣慰。」彭湘明也會自我勉勵︰

不期不待沒有傷害。

寄養8年女童獲美國夫婦收養

19名寄養兒童中，其中8歲的女童小意因腦傷，3個月大開始便被送到陳錦平家寄養。

8年前接到一名腦傷的小女嬰（化名小意），才3個月大需要寄養安置，寄養父母彭湘明、陳錦平沒有拒絕，更多的是找尋更多相關知識照顧小意。他們帶著小意到高雄長庚醫院就診長達2年，次數已多到數不出來。

陳錦平擔心小意的腦傷影響發展，每天為小意按摩，以及帶她做療程。小意對單輪車感興趣，陳錦平夫婦不論天氣如何都陪伴小意學習。小意要表演、比賽，他們都陪伴到底，從不抱怨。照顧了8年，小意終於找到收養的家庭，夫婦二人相當不捨。

女兒繼承父母大愛精神

夫妻倆表示，雖然寄養家庭只可以照顧孩子一段時間，不能照顧他一輩子，但他們都抱持着共同的信念，好好把握與寄養童生活的每一刻，讓孩子們在安穩和充滿關懷的環境下茁壯成長。

兩人的大愛不但令寄養童得到優質的照顧，由於他們的小女兒自幼便與寄養童共同成長，女兒不但看到父母親的辛勞，也深深了解寄養童的需求，長大後她攻讀醫療領域的兒童身心及復健科，現已是一名大型醫院的語言治療師，更繼承父母的大愛精神，為有需要的孩童付出專業能力，一家人繼續貢獻社會，令人感動。



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