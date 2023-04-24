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【令人心痛】4歲男童幼兒普通班試堂跌泳池遇溺 送院搶救一周不治

兒童健康 12:54 2023/04/24

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熱門 周永恒 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

馬來西亞1名4歲男童，日前上幼稚園普通班試堂，豈料不慎跌入泳池遇溺，送院搶救後1周不治，男童家人傷心欲絕。

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綜合當地媒體報道，事發於上周一，據4歲男童媽媽稱，兒子是家中唯一孩子，因兒子明年要上幼兒團，故上周一到幼兒園試堂，且提醒老師多照顧本屬於好動調皮的兒子。

由於試堂只需要兩小時，故她打算下課會接孩子回家，豈料中途就接到園方來電，稱兒子跌倒，叫她趕去政府診所，她當刻以為孩子只是普通跌倒，趕到診所時，赫然發現兒子陷入昏迷，才知兒子是跌入幼稚園裏的泳池，但她事前完全不知道學校有泳池。

該名媽媽稱，由於兒子情況危急，醫生將兒子轉至大醫院，但搶救1個星期，最終還是搶救無效死亡。

事故發現後，涉事幼兒園其後確認事件，對事故感到悲傷，稱學校管理層和職員均會和當局密切合作，提供口供和所有證據，包括閉路電視畫面進行調查，且向離世男童父母表達最真誠的哀悼。

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責任編輯︰王明芳

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