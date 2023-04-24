【巨型蜘蛛】男子睡醒内褲驚見世上最大毒蜘蛛爬出　一夜共眠感激沒被咬

▲ 男子睡醒發覺内褲藏異物，驚見世上體積最大毒蜘蛛爬出，一夜共眠感激沒被咬。

澳洲是動物天堂，時常會發生動物「擅闖民居」的事件。近日，澳洲一名男子睡醒後覺得內褲有異物在動，於是上廁所脫下褲子查看，竟有隻巨大的蜘蛛緊貼他的内褲，並相信已共眠一整晚。男子最後放生蜘蛛，並稱幸好沒有被咬。

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綜合外媒報道，澳洲一名男網友「dappestcontrol」日前於Tiktok分享影片與蜘蛛「共眠一夜」的經歷。從他上載的影片中可見，男子像坐在馬桶上，脫下内褲後，一隻巨型蜘蛛竟爬在他的内褲上。男子指，「早上醒來發現褲子有東西在動，這隻蜘蛛靠著我下體睡了一整晚」他還表示，「看着它眼中的閃光，像是度過了美好時光」。

影片中途，蜘蛛更爬到男子小腿上，但男子十分淡定，毫不慌張繼續拍攝影片。最後他將蜘蛛放生，還笑稱感謝蜘蛛沒有咬到其下體。他表示，這隻巨型蜘蛛為獵人蛛（Huntsman Spider），是目前世界上體型最大的支柱之一，並且帶有毒性。一般獵人蛛不會主動攻擊人類，被咬到會出現疼痛和腫脹的症狀，但不會致命。

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該段影片的驚悚畫面吸引大量網民關注，點閱量高達570多萬人次，有網民留言表示，男子為何能夠如此淡定，並直言若自己碰到蜘蛛，「我會崩潰」。

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責任編輯：羅嘉欣