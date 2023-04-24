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【珍惜生命】失蹤港男葵涌工廈墮樓　家屬網上尋人3日不果

社會 13:16 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

失蹤港男葵涌工廈墮樓。（黃傑偉攝）

今早（24日）9時52分，有市民行經葵涌葵福路85號晉昇工業大廈通往一樓停車場斜路上，發現一名男子昏迷倒臥路上，於是報警求助。警員接報到場，經檢視後證實男子已當場死亡，相信由大廈高處墮下，警方遂以帳篷遮蓋遺體。

現場消息指，死者為已報失蹤人士岑寶強55歲。男子於上星期五（21日）離開大角咀鐵樹街寓所後便告失蹤，其家屬同日報警求助，及在社交媒體平台上貼文尋人，而根據手機訊號顯示其最後位置於大嶼山梅窩。

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記者：黃傑偉

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