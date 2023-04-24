【陳家樂連詩雅結婚】泳兒接獲連詩雅花球　張敬軒讚陳家樂是顧家好老公

▲ 泳兒接過花球後跟張敬軒雙雙接受訪問。（陳慧安 攝）

陳家樂於去年5月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，二人於今日（4月24日）正式結為夫婦。

連詩雅於結婚典禮後將花球拋給單身的姊妹，泳兒成為幸運兒接得花球，泳兒接過花球後跟張敬軒一起合照，二人站在一起時隨即被戲弄，在場傳媒戲稱張敬軒和泳兒如新人般，起哄叫二人錫錫。二人其後一同接受傳媒訪問。

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泳兒接花球逐格睇：

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張敬軒+泳兒受訪

張：張敬軒；泳：泳兒；記：記者

張：你就好啦，我嚟接花球，點知被Vincy姐先拔頭籌。

泳：再拋多次畀你。

張：我一心嚟恭喜家樂和Shiga，但突然見到呢位綠色衫嘅女仔行過，我覺得要恭喜咗佢先，接到花球喎。

泳：其實我連接都唔洗，係向住我掉過嚟。

張：根本就係個天畀你。

泳：有Rehersal過，拋物線係準到向住我塊臉掉。

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記：係咪準備好結婚？

泳：好大壓力，接到就要結婚，多謝大家祝福！

張：其實我哋都步入咗適婚年齡，我哋呢堆Artist，所以都諗吓Plan吓。

泳：不分先後嘅。

張：唔好成日淨係Plan音樂會啦。

泳：我冇啊。

張：Plan吓結婚。

泳：可以嘅。

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記：啱啱有冇被感動？

張：因為我朝早有嘢做，所以我啱啱趕過嚟，Miss咗，但公司嘅群係有Share到，家樂段宣言好感動。我識咗佢咁多年未見過佢呢一面，識咗佢十幾年，好柔情嘅一面。好感動，好戥佢開心，邁入一個人生新階段。新娘子都未出嚟，佢企喺度已經喊定。我覺得佢好細心，同佢喺埋一齊嘅另一半一定好幸福，同埋佢都係一個好顧家嘅人。我相信Shiga可以好放心咁發展自己嘅事業，屋企所有嘢個老公會照顧好晒。家樂係一個好有責任心嘅人。

記：準備咗咩禮物畀新人？

張：我哋公司嘅傳統嚟，禮金最實際，做封大利是。我覺得物質上佢哋一啲都唔缺，物質上點樣送都唔夠老闆送得大，所以大單嘢就留返老闆送界佢哋。我覺得作為家人，我哋係一家人，畀佢哋多啲情感上嘅Support，Shiga今日同家樂拉埋天窗，其實都係我哋自己嘅家人，我都多咗個妹妹。

記者：游艾維、陳曉柔

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