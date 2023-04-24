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【落雨恩物】港女淘寶推介防水鞋套　網民唱反調：跣到四腳朝天

健康 17:26 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

港女推介防水鞋套！網民唱反調：跣到四腳朝天

踏入春夏季間，香港天氣反覆無常，更不時刮起狂風暴雨。有女網民為避免於雨天外出時，鞋子被雨水弄濕，於是便從「淘寶」網購了一對硅質的防水鞋套，更於網上分享用後感，指效果良好「踩水氹完全冇入水，質地超好」。不過，有不少網民卻大唱反調，批評鞋套「跣腳」、「又焗又肉酸」，更試過「跣到四腳朝天」。

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女網民於Facebook群組「淘寶開心share」發帖指，「落雨天，之前淘的膠水鞋套終於大派用場，一啲都唔跣腳，踩水氹完全冇入水，質地超好」，並上載了兩幅鞋套照片，可見白色鞋套是硅矽質地，而且套底有防滑的凹凸粒，另一幅則是鞋套套上波鞋後的效果圖。

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不過，帖文曝光後，大批網民卻留言大唱反調，有買過鞋套的網民更分享慘痛經歷，指「試過穿這種，結果跣到四腳朝天，睇醫生睇咗成個月」、「防水唔防跣」；有人則批評「又焗又肉酸」、「著嘅時候好著，落完雨，超難除」、「落雨濕焗臭腳」。有人則建議樓主直接買防水鞋。

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皮膚科專科醫生陳厚毅早前曾接受TOPick訪問時指，長期穿著濕或不透氣的鞋子，「罨住」雙腳，有機會誘發皮炎、香港腳等問題。

穿雨靴敏感或導致濕疹

夏天下雨，穿著雨靴或膠鞋外出會比較好？陳醫生指出，部份人對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。他表示：

通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

保持乾爽小貼士

若不想「罨住」雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1. 定期曬雨靴

  • 雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 擺放後備鞋子

  • 預備一隻後備鞋子放在公司以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另陳醫生亦建議，女士前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回自己喜歡的高跟鞋。這樣雙腳便不用處於一個如此辛苦的狀態。

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責任編輯：羅嘉欣

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