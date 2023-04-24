【食用安全】吞藥丸1動作可致黏膜穿孔死亡　解構5種飲品配藥物產生副作用

生病時服藥要小心。台灣食品藥物管理署（食藥署）就曾提醒，服藥後要留意一個舉動，就是不能「立即躺臥」。因為部分藥物具有腐蝕性，而一旦藥物黏在食道黏膜上，便十分容易造成接觸性黏膜灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔破裂，嚴重可致死。

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據台灣食藥署網站指出，部分藥物如「四環素」膠囊呈酸性，因此具有腐蝕性。食藥署提醒，若服藥後馬上躺臥，藥物可能會黏在食道黏膜上，當包裹藥物的膠囊或膜衣等特殊劑型溶解後，便會造成接觸性黏膜灼傷、發炎、潰瘍等，甚至穿孔破裂，導致死亡。此外，食藥署也提醒，服藥後躺臥可增加藥物或水嗆入呼吸道的風險，造成呼吸道感染或損傷，甚至發生阻塞而窒息。食藥署建議，服藥時應留意以下數點：

以站姿或上半身直立的坐姿方式，最好是搭配200cc以上的開水吞服藥物；

若有吞嚥困難，可搭配更多水服藥以避免藥品沾黏於食道上造成灼傷；

某些特定藥品，如舌下錠的硝化甘油，建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。

食藥署又提醒，病人在服用藥物前應注意藥袋或仿單上的資訊，並按照指示服藥。如對藥品使用不清楚，應該主動詢問藥劑師，尋求正確的服藥資訊。

而據藥害救濟基金會，以下5種飲品配合某類型藥物服用，都會影響藥效或產生副作用。

咖啡、可樂：

不宜與Quinolone類抗生素／消化性潰瘍用藥／支氣管擴張劑共同服用，假如一同服用可引致失眠、心悸。

茶：

不宜與鐵劑服用，假如一同服用可降低吸收效果。

酒類：

不宜與抗精神病藥／抗癲癇藥／鎮靜安眠藥／止痛藥共同服用，假如一同服用可引致嗜睡、頭痛、肝傷害。

牛奶：

不宜與Quinolone類抗生素／四環黴素類抗生素共同服用，假如一同服用可降低藥效。

西柚汁：

不宜與抗心律不正藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、降血脂藥、降血壓藥、抗癲癇藥共同服用，假如一同服用可引致頭痛、暈眩、血壓不穩定、肝腎毒性、肌肉病變。

基金會又提醒，即使服藥與飲品相隔了數小時，還是會有影響，不但會影響藥效，還或會因此增加副作用發生的機會，建議還是配開水服用。

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責任編輯：羅嘉欣