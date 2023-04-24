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【性騷擾】女KOL獨遊印度遇痴漢　被嚇到花容失色尖叫逃走【有片】

娛樂 18:14 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

出門旅遊當時是開心事，可是女士獨自旅行要留意安全，不時都有女KOL外遊拍片遇色狼事件。

近日，南韓名叫Jenn Bae的YouTuber在個人網上頻道上載往印度旅遊影片，從片所見，她一個人飛往印度的拉賈斯坦邦（Rajasthan）的第二大城特布爾（Jodhpur）。

【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手

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當中著名景點是街兩邊的房子不論大小貧富，一律粉刷成藍色，由此房子呈現出不同淺藍、天藍、水藍、深藍、靛藍，十分美麗，吸引不少遊人慕名而來。

可是當JennBae越過山間小路時，途中出現一個男子開始跟在她身後，她感到有危險，可是對方竟對住她奇怪笑容並掏出自己生殖器，JennBae即大叫，並邊罵對方邊快速逃跑，可是該男人沒因此收斂，更隨後跟住。

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印度網民助報警

JennBae邊尖叫邊快跑，最後幸好途到其他人，對方沒有再跟住她，總算最後安全。

而影片曝光後引討論，有印度網友主動助JennBae報警，而警方聲稱查出該男子疑有精神障礙，而JennBae表示自己日後會更小心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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