【和解在後】童星「明仔」擁抱Ivy So被網民葡萄　怕醜仔孫詠軒拖姐姐變得大膽

▲ 《和解在後》「明仔」孫詠軒近日拍廣告重現得到Ivy So擁抱後得戚「舉V」一幕。（有關機構提供）

ViuTV劇集《和解在後》早前播出大獲好評，在劇中得到女神蘇雅琳（Ivy So）擁抱安慰而榮登網民最葡萄的小演員「明仔」孫詠軒（Hayden），近日為童裝鞋品牌拍攝廣告時，就重現劇中最被人葡萄的一幕。Hayden透露拍攝這一幕時很害羞，只記得要代親哥哥攞Ivy簽名，非常可愛。

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「明仔」Hayden今次拍劇的演技獲得不少好評，尤其因劇中得到Ivy So擁抱後得戚「舉V」一幕，其逼真演技引起網民熱議，一眾粉絲「蘇蝦」紛紛留言高呼好「葡萄」！Hayden透露他在拍攝這幕時其實十分害羞，最重要是為自己哥哥向Ivy索取簽名：

那天是我第一次見Ivy姐姐，我不認識她所以很怕醜，不敢主動抱她；但Ivy姐姐會在休息時間陪我玩，我們就好像劇本中一樣變成了好朋友，到Roll機拍攝時我就敢靠近姐姐了！

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Hayden說現在自己與Ivy已經「好friend」，更大爆Ivy會稱呼自己做「前輩」：「上一次我在宣傳活動見到她，第一時間就再和她抱抱！她又將正在吃的零食和我兩份share，現在我和哥哥一樣十分喜歡她！」媽咪亦少不免有些醋意，笑言：「這是Hayden第一次告訴我他喜歡一個姐姐，可見Ivy姐姐的親和力十足，讓Hayden一秒變『蘇蝦』！」

這次Hayden為童裝鞋品牌拍攝全新系列的宣傳照，身穿校服的他一手拖著model姐姐，一手舉V字手勢，大晒自己輕鬆穿鞋可以瀟灑拖着姐姐去上學！Hayden自豪地說：「今天令我想起拍劇時的場景，好好玩！而家我大個仔，同另一位姐姐拍廣告都唔怕醜喇，多得Ivy姐姐教我好多嘢！下次再同姐姐拍攝我會更加大膽！」

除了上學場景，Hayden亦穿着休閒服，一手拖住model姐姐，一手拿着爆谷，約會氣氛滿滿。Hayden指自己綁鞋帶不是很快，平時家人會耐心等他綁好再出門，「但是媽媽教落，男孩子不應該讓女孩子等太久。」所以他喜歡不用綁帶可以快速穿好的鞋。Model姐姐也大讚「明仔」演技專業，又有風度，看來Hayden盡得姐姐歡心。

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責任編輯︰林綺玲