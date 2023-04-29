【文化培養】落區觀察學創作排版 資優生淺嘗作家滋味

▲ 很多資優學員對文化藝術有著濃厚的興趣，於是學苑去年7 月舉辦了「一個人的出版計劃」的進階課程。

外間有時會對資優學生有一種錯覺，以為他們多是熱愛數理科目，在這些科目的成績表現特別優異；但根據近年筆者的觀察，很多資優學員對文化藝術也有著濃厚的興趣，期望香港資優教育學苑（學苑）能夠為他們提供更多相關的培訓。

有見及此，學苑去年7月舉辦了一項名為「一個人的出版計劃」的進階課程。課程分為兩個階段，歷時近100 小時，由出版社界專業導師負責課程，於超過大半年的時間內，帶領學員學習寫作技巧，文學鑑賞等語文知識，更在課程中融合了城市觀察、繪畫和攝影訓練，以及出版生態與流程分享等有趣內容。

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化身城市觀察者

學員透過走訪社區及細閱在不同年代不同作家筆下的香港面貌，感受社區的變遷，並即席進行社區創作練習。導師又帶領學員參觀出版社和印刷廠，了解現時出版業的生態及印刷技術的發展，並讓學員學習利用電腦軟件進行排版和設計的工作，還可以親手釘裝一本書。整項課程讓學員明白出版書籍是共同努力的成果，除了作家以外，背後還需要很多人的付出。

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學員李敏萱同學分享她的創作經歷。走訪社區期間，導師教授學員以菲林相機及寫生的方式記錄當下的感受，所有學員還是第一次使用菲林相機呢！正如李敏萱同學在分享會中提到︰

最難忘是用菲林相機拍攝，未曾沖曬時永遠不會知道成品怎樣，情況就好像考試結束的一刻，也不會知道成績如何，但卻很期待。即使成品最後未如理想，也很享受當中的過程。

創作個人小誌

課程最後以學員的個人小誌成果展及分享會作結，每位同學也手拿著自己的出版作分享。小誌的內容十分多元化，有散文、新詩、科幻小說及幽默風趣的漫畫故事。最令人感動的是每一位上台分享的學員也表示會繼續以文字作為媒介，與他人分享個人感受。張慧琛同學說：

我最想透過文字記錄現在的我，並傳達我要表達的訊息，希望讓讀者產生共鳴。

是次分享會特別邀請家長出席，讓他們親身感受子女手執自己作品時的喜悅，並通過作品進一步了解子女，拉近彼此的距離。席間也有家長分享，看見各學員在這大半年間，由零開始一點一滴地設計和撰寫小誌內容，即使面對繁重課業或遇到困難也沒有放棄，看著學員手上的成品，感覺他們長大了不少，十分感動。

筆者相信即使在這個「瘋 AI」時代，仍然有一些核心價值無法被電腦取代，包括個人思想與感受。希望參與這課程的所有學員繼續保持寫作的熱情，期盼在不久的將來能夠看到他們更多的作品面世。

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