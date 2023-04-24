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【47人初選案】趙家賢改稱陳志全沒有出席新東會議　回想有人「形態似陳」致助手認錯

社會 14:01 2023/04/24

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趙家賢。（趙家賢社交平台圖片）

民主派初選案今（24日）續審。控方證人趙家賢今續接受辯方盤問，趙上周供稱看畢助手的筆記後，回想起被告陳志全有出席新東協調會議。辯方則指出，陳當晚在主持直播節目，沒出席會議。趙今改稱，經多次回想後想起陳的助理蘇浩，於會上曾提及陳須做直播節目而未能出席會議，趙供稱因當時蘇旁邊有人「形態好似陳志全」，同意助手認錯人，以致紀錄有誤。

控方證人、時任民主動力召集人趙家賢繼續接受陳志全代表大律師馬維騉盤問。趙主動澄清上周證供，指自己經多次回想後，想起陳的助理蘇浩在新東首次協調會議的自我介紹環節提到，陳因為要主持網台直播節目而不能出席。

趙續稱，翌日他讀畢助手黎敬輝筆記後，問及黎陳有否在自己早走後到場，黎稱「陳志全咪一開始坐喺蘇浩隔離囉」。趙今指，當時蘇旁邊有位男士的形態很似陳，因應蘇及黎的說法，今確認陳不在場，並同意是黎認錯人，才紀錄了陳在場。

趙另供稱，在初選過程中沒見過陳的參選政綱，他在2020年直至2021年被捕時，均沒有與陳面對或經通訊軟件交流。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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