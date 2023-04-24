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【家庭問題】21歲女遭單親媽掌摑趕走　揭背後不為人知心酸內情

育兒經 17:15 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

21歲女遭單親媽掌摑趕走，揭背後不為人知心酸內情。（iStock圖片，非當事人）

「她愈罵得你狠，即是說她內心愈虛怯，愈缺乏安全感。」這是我幫她詮釋她母親對待她的激烈行為，背後所隱藏的意義。

我曾經協助不少迷惘的爸媽，詮釋他們孩子的負面行為，拆解孩子每句狠話背後的真正意思。

「嗚嗚嗚，我憎死你呀，你都唔錫我嘅！」若果孩子哭鬧時吐出這句話來，請不要以為孩子真的討厭你，其實他或她心裏是想爸媽能愛他們多一些呢！

又若然女兒怒氣沖沖說︰「阿媽你偏心呀，你錫晒細佬唔錫我！」其實，她是想跟你說︰「媽，你可唔可以好似錫細佬咁錫我？」

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料不到，今天我會反過來協助二十一歲的女生，多了解她媽媽的心意。女生投訴母親對她從小管教嚴厲，經常打罵，即使她已屆成年，母親依舊對她呼喝，有時還會動手摑她，令她反感。

「走啦走啦！你哋一個二個走啦，我唔需要任何人呀！」母親經常會吼出這句話，讓女兒苦惱，既然母親要趕自己走，就乾脆走吧！有時女兒生氣時會反駁︰「我寧願出去住劏房，都唔想日日被你精神虐待！」

我請女生靜心想想，母親是何時開始經常說要她走的呢？女生回神說︰「應該係幾年前，爸爸搬走之後。」

自從爸媽離婚後，獨生女兒就是媽媽唯一的依附，她就是害怕有天會失去她，所以，會吐出狠話來掩飾內心的恐懼，其實，她心裏是想說：「女呀，媽媽好需要你，你千萬不要離開我呀！」

我不敢肯定女生會否相信我的詮釋，但心裏卻為那位媽媽不值，她明明是愛女兒的，但卻不僅不懂表達，還隨時會把深愛的女兒罵走呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「媽媽趕我走！」。

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撰文 : 鄧藹霖

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