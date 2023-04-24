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【學校合併】明愛南區及東涌兩中學明年合併　設校巴接送、不減教師人手

社會 15:24 2023/04/24

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位於薄扶林的明愛胡振中中學（圖中學校）師生將遷入東涌明愛華德中書院。（資料圖片）

學齡人口持續下跌，辦學團體明愛日前宣布轄下位於南區及東涌兩間中學將於明年9月合併，位於薄扶林的明愛胡振中中學師生將遷入東涌明愛華德中書院。惟有南區學生擔心上學路途遙遠，校方稱除了會安排校巴接送，亦會考慮提供交通津貼，盡量減低對學生的影響，教師人手不會因為合併而減少。

有就讀明愛胡振中中學、居石排灣的學生表示，預計將來到東涌上學需時1個多小時，路途遙遠，家人最初亦不同意他轉到東涌讀書，但後來得悉校方會提供校車接送，加上新校舍面積較大，便同意他轉到新校園。

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明愛胡振中中學校長歐海健表示，已向家長及學生交代合併計劃，部分人擔心路程較遠，校方會提供協助，包括安排校巴接送及考慮提供交通津貼，若有學生計劃轉校，校方亦會提供協助。他指出，辦學團體正考慮新的學校名稱，合併後將揉合兩校優勢，包括創科及戲劇教育，辦學團體亦已向教師表示，不會裁減任何教師。

他亦提到，現時東涌明愛華德中書院是開辦高中課程的直資學校，將來南區學生轉到東涌上學後，學校會成為津貼中學，開辦中一至六，由於屆時會以南區學生為主，故為按目前做法，以中文授課為主，並為部分外籍學生開辦英文班。

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責任編輯：馮琪雅

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