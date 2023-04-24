【開心香港】 「開心香港」活動優惠一文睇 本周六全港市民睇戲劃一30元
社會 15:29 2023/04/24
財政司司長陳茂波今日舉行記者會，介紹「開心香港」活動，活動由4月至8月舉行。陳茂波表示，活動包括美食嘉年華、流行文化活動，適合一家大小進行。TOPick整理一系列活動，供讀者參考。
4月29日 全港戲院日 觀眾劃一票價30元於戲院觀看各類型電影
4月-6月 於香港島、九龍及新界舉辦大型美食嘉年華、市民免費入場
6月3-24日 海洋公園舉辦「Chill all night活動」，每晚讓5千名訪客免費入場，包括光影匯演及現場娛樂表演
7-8月 舉辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，有表演團體演出及燈光匯演
8月 科學園「開心香港」市集，匯聚科技產品、食物等
8月 曼聯U16青年隊參與到訪香港一星期，參與交流。
2024年1月 本地「漁農美食嘉年華 」
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