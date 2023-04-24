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【開心香港】 「開心香港」活動優惠一文睇　本周六全港市民睇戲劃一30元

社會 15:29 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

政府啟動一系列「開心香港」活動。(梁偉榮攝)

財政司司長陳茂波今日舉行記者會，介紹「開心香港」活動，活動由4月至8月舉行。陳茂波表示，活動包括美食嘉年華、流行文化活動，適合一家大小進行。TOPick整理一系列活動，供讀者參考。

4月29日      全港戲院日  觀眾劃一票價30元於戲院觀看各類型電影

4月-6月       於香港島、九龍及新界舉辦大型美食嘉年華、市民免費入場

6月3-24日   海洋公園舉辦「Chill all night活動」，每晚讓5千名訪客免費入場，包括光影匯演及現場娛樂表演

7-8月         舉辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，有表演團體演出及燈光匯演

8月            科學園「開心香港」市集，匯聚科技產品、食物等

8月            曼聯U16青年隊參與到訪香港一星期，參與交流。 

2024年1月  本地「漁農美食嘉年華 」

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