【育兒經】劍橋港媽善用廢物教做藝術手工　親子DIY人形大白兔糖蛋盒花冠

▲ 劍橋港媽Stephanie，平日在家愛與孩子一起DIY，合力將雞蛋盒、廁紙筒化為可愛的藝術品。

親子活動不一定只有閱讀，一起動手做做勞作，溫馨之餘更是樂趣多多。本身為藝術史專家的何潘芷慇（Stephanie），平日在家愛與孩子一起DIY，合力將雞蛋盒、廁紙筒化為可愛的藝術品，近日她的首本兒童手作書出版，收編各種好玩、繽粉兼富教育意義的兒童手作，更融入現代藝術元素，讓大人小孩齊齊邊學邊玩。

育有3個孩子的Stephanie，本身是位藝術史專家，擁有劍橋大學和蘇富比藝術學院雙碩士學位，為本地不少重要藝術機構和組織提供諮詢服務，當天訪問過後，她便要趕往海洋公園參與教育及保育相關的會議，相當忙碌。Stephanie指出版手作書的決定源自丈夫的提議：「他見我經常和孩子一起DIY，平日也會將材料、步驟、成品照片放上IG，便說不如整理一下出本書啦！我想想也覺得不錯，當時還想應該不會太難，因為內容都已齊備，因為平時都有拍下照片作為紀念，沒想到反而是獲取藝術作品版權的過程，幾乎讓我好幾次想放棄！」

讀藝術歷史出身的Stephanie，工作上或平日接觸的多為現代藝術，成為母親後，她也像一般父母般，為孩子添置大量圖書，當中自然少不了藝術類書籍。「我會選一些故事類的，像是介紹畫家生平故事的書，因為小朋友喜歡聽故事，以這種角度切入，他們不會覺得悶。」故事聽得多、圖畫看得多，當然也會想動手。Stephanie笑指自己相當喜愛手作，當上媽媽後，可以和小朋友一起做手作，更是開心不過。

▲ 藝術出身的Stephanie平日喜愛在家中製作手作藝術品。（受訪者提供）

以梵高《星夜》為靈感

「有時是模仿名作，或擷取當中一些象徵性的顏色、意象等，讓他們有個基本概念。」Stephanie強調：「其實不是要讓小朋友去背那些藝術流派或畫家名，而是讓他們感受當中的美感、創意。」其中書中也有收錄的一個DIY作品——「Salty Night」，靈感便是取自梵高的《星夜》，以食物色素加上食鹽的簡單材料來完成，過程好玩，成果亦富藝術氣息。

▲ 孩子們的變裝也突顯Stephanie 的環保和創意。（受訪者提供）

通過一件件與孩子一起完成的藝術小作品，Stephanie彷彿帶著家中3個小朋友穿梭了整個現代藝術的時光隧道，從印象派大師莫奈、後印象派梵高、超現實主義的卡蘿，到普普藝術代表人物Andy Warhol等。書中收錄多個手作藝術品教學，從所需材料、髒亂程度，至步驟圖、完成圖都詳細展示，Stephanie更將牽涉到的每個藝術家生平、創作特色，以及相關流派撮寫成精采的小故事，讓小朋友從玩中也能吸收到藝術知識，寓教於樂。

▲ 肖像手工。（受訪者提供）

過去3年的疫情，因斷斷續續的停課及社交隔離措施，變相令四母子一起DIY的機會大增，Stephanie笑言有時真的想不到可以玩甚麼，自己也會上網看看別人的分享，從中汲取靈感。「媽媽們真的很厲害，而且大家都會善用家中已有的物料，也可以避免浪費。像是廁紙筒、飲品、食物的包裝等，都是很好用的材料！」從Stephanie經營的DIY IG上，看見不少用雞蛋盒、飲品盒，或發泡膠碟等物料製作的玩意，環保之餘更相當富有童趣。

▲ 龍舟。（受訪者提供）

善用物料環保不浪費

「當然平日會特意留起一些物料，多數是些外賣盒、廁紙筒等，都有一大箱，小朋友會在那裏先翻找可以用的材料，養成不浪費的習慣，也是很好的發揮創意的訓練。」Stephanie邊笑邊補充道：「當然如果想做得好看點，還是需要一些美勞材料，像是皺紙、食物色素等。」

讀藝術史出身的Stephanie，強調自己一開始做手作，源於個人興趣；後來則是為了和孩子一起共度親子時間，沒想到做著做著，發展至出書。對她來說，能將這些溫馨的作品整理結集，既是記錄自己的家庭成長，也在實踐藝術教育，極具意義。「現在我帶小朋友去逛藝術館、畫展，他們也一樣覺得有趣，一來他們看見某些作品，會很開心自己認得那是甚麼，二來他們也愈來愈清楚自己的取向。」Stephanie更分享一個不怕小朋友嫌悶的小秘訣：「我不會拉著他們一幅幅作品去講解，而是讓他們自己去看，然後再來告訴我最喜歡哪些，這樣自主性更大。」

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Stephanie感歎：「看到自己的熱情付梓，打從心底感到興奮，我和許多母親一樣，努力在事業和家庭之間尋找平衡，而這本處女作算是結合了我對生活的兩股熱情，很高興能夠和小朋友分享自己對藝術和手作的熱愛，我也希望透過藝術家的人生故事激勵孩子，讓他們接觸到自由的創造力。」這位3孩之母相當勤勉，首作才剛付印出版，已經在計劃下一本作品。「未來希望可以探索更多創意領域，包括建築、設計和中國水墨等不同類別。」

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記者：王嵐