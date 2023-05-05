肩袖撕裂致提不起重物　反置式人工肩關節置換術助回復肩膀機能

在日常生活中舉高雙手時感到疼痛，甚至無法提起雙手，不少人都會以為自己患上「五十肩」。但原來肩膀疼痛不止可源於「五十肩」，亦有可能是由肩袖撕裂所造成。骨科專科莫華康醫生指：「肩袖撕裂患者把雙手舉高至約120度便會感到疼痛，病情嚴重的患者或需以手術治療，甚至置換人工關節。」不過只要跟從醫生及物理治療師的指示，術後亦能回復肩膀活動能力。



肩袖撕裂有不同成因 傷勢輕微患者可作保守治療



莫醫生解釋：「肩袖撕裂多出現於40歲後，較年輕的患者大多因健身時姿勢不正確、舉高雙手的角度過高、操勞過度，或者骨刺而引致肩膀肌腱退化及撕裂。」另一主因則由跌倒所致，當患者在一定的高度下跌倒，基於本能不想受傷，會使用雙手撐起整個人，這時肩膀便有機會因衝力過大導致撕裂。

當患者求醫時，醫生會先作臨床檢查，亦有機會需進一步進行磁力共振。如果患者情況較輕微，醫生或先以保守治療跟進患者的情況。莫醫生指：「保守治療以藥物及物理治療為主，醫生會因應情況處方非類固醇消炎止痛藥，物理治療師亦有機會使用超聲波及衝擊波幫助消腫，以及訓練患者的其他肌肉，以彌補撕裂肌腱的不足。」



情況嚴重或需進行手術及置換人工關節 助回復活動能力



一旦保守治療無法紓緩患者的痛楚，醫生或會考慮以微創手術修補肌腱，並將其肌腱重新移植到骨骼中。不過，此手術亦有其限制，當肌腱嚴重撕裂及收縮至太短，可能無法再作修補，醫生或會考慮以反置式人工肩關節手術為患者更換關節。醫生會把原本為球狀的肱骨頭改成凹狀的人工關節，原本為凹狀的肩盂改為球狀的人工關節。患者不再依賴旋轉肌袖，改為利用三角肌舉起手臂，增強肩膀靈活性及功能。一般而言，經過半年或以上的物理治療，肩膀可以重新做到提高、拉前、向後及旋轉等動作。

莫醫生分享曾有一名70多歲女患者因日常生活操勞過度，肩膀的痛楚已維持接近2年，甚至漸趨嚴重，當時接受了保守治療亦無法紓緩不適。經檢查後，發現肌腱已嚴重撕裂及過短，接近「骨磨骨」的程度。後來她進行反置式人工肩關節手術，術後配合密集的物理治療，3個月後便逐漸回復活動能力。莫醫生強調需要進行手術的患者一般年紀都較大，康復速度本身會比較緩慢，因此術後須跟從醫生及物理治療師指引，切勿錯過復康黃金期，否則會大大拖慢復原進度。

▲ 骨科專科莫華康醫生

以上資訊由莫華康醫生提供

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