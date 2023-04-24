【失業率】本港失業率回落至3.1% 連跌11個月
根據政府統計處今日（24日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2022年12月至2023年2月的3.3%，下跌至2023年1月至3月的3.1%。就業不足率亦由2022年12月至2023年2月的1.3%下跌至2023年1月至3月的1.2%。
與2022年12月至2023年2月比較，在2023年1月至3月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌主要見於批發業。
總就業人數由2022年12月至2023年2月的3,650,200人，上升至2023年1月至3月的3,654,100人，增加約3,900人。同期的總勞動人口亦由3,766,000人上升至3,769,200人，增加約3,200人。
失業人數（不經季節性調整）由2022年12月至2023年2月的115,700人下跌至2023年1月至3月的115,100人，減少約600人。同期的就業不足人數亦由47,900人下跌至46,700人，減少約1,200人。
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「勞工市場繼續改善。2023年1月至3月經季節性調整的失業率較2022年12月至2023年2月下跌0.2個百分點至3.1%，就業不足率亦跌0.1個百分點至1.2%。總就業人數增加3,900人至3 654,100人。失業人數減少600人至115,100人。」
按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2023年1月至3月較上一個3個月期間下跌0.1個百分點至4.2%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.1個百分點至3.8%，餐飲服務活動業的失業率在過去大約一年持續下跌後微升0.1個百分點至4.9%。其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。
展望未來，孫玉菡說：「隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善。本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。」
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責任編輯：蘇文軒