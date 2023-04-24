【肺炎鏈球菌】關日華料流感高峰期後肺炎鏈球菌感染增加　4大醫學會指15價疫苗保護性更強倡引入

▲ 4大醫學會呼籲市民接種肺炎鏈球菌疫苗。(梁偉榮攝)

隨著當局今年初解除口罩令，呼吸道疾病活躍程度增加，其中長者及兒童為高危群組。過敏及傳染病科專科醫生關日華指，憂慮流感個案近期上升後，肺炎鏈球菌出現的數目會增加。感染及傳染病專科醫生孔繁毅表示，目前的13價疫苗針對主流的血清三型肺炎鏈球菌保護力不足，呼籲加快引入免疫力更強的15價疫苗。

肺炎鏈球菌是本港常見疾病，本港每10萬人當中有1.7至2.9人發病，其中5歲或以下及65歲或以上人士發病率較高，嚴重者可以出現中耳炎、腦膜炎及肺炎等併發症，可以導致死亡。本港目前流行的肺炎鏈球菌感染多為血清3型，這種肺炎鏈球菌類別，引致入侵性疾病在多重病患者的死亡率可以近5成。

目前本港科學委員會建議，兩歲或以上有高風險情況人應接種一劑13價疫苗，一年後再接種一劑23價疫苗。不過感染及傳染病醫學會成員、感染及傳染病專科醫生孔繁毅表示，目疫苗接種計劃提供的13價疫苗，雖然已包括血清三型，但數據顯示血清三型所導致的死亡率及病發率仍與過往相約，現有疫苗需要現時8倍或以上的血清3型抗體才能有效保護。

藥廠近年研發15價及20價新疫苗。孔繁毅表示，15價疫苗針對血清三型的免疫反應較好，至於20價則可以「一針過」，不需要再接種23價疫苗，不過對付血清三型的能力不夠15價高。科學委員會未來會討論引入兩種新疫苗。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華表示，擔心隨著流感個案上升，兒童免疫系統減弱，肺炎鏈球菌繼發性感染會增加，「整爛咗門口，就會入屋企搞你」。他指，血清3型的肺炎鏈球菌，會令兒童出現化膿性肺炎，患者會出現肺部發白及含膿 ，令患者呼吸困難，需要穿刺為患者化膿。如果引入更新的疫苗，可以幫助兒童提高抵抗力。孔繁毅就指，肺炎鏈球菌於成年人的有效期超過10年，65歲接種一針後不需要補針，不擔心市民經常需要打多種疫苗，會出現「疫苗疲勞」。

4大醫學會表示，18歲以上市民，8成人未接種肺炎鏈球菌疫苗，數據顯示如能免費接種，超過5成人士會帶同家人接種，促政府研究免費接種疫苗的可行性。4大醫學會亦表示，現時50歲以上人士患有慢性疾病的數目亦增加，呼籲考慮擴闊受資助的年齡層。

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記者：陳展棋















