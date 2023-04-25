【傷口護理】3種常見傷口易留疤　醫生解構防細菌感染處理法

皮膚是身體上最大的器官，亦是抵擋外界入侵的第一道屏障。萬一受輕微擦傷，大部分人都會自行處理，皮膚過數天就會自然復原，傷口痊癒後亦會隨時間不留痕跡。然而，較嚴重受傷如割傷、燙傷、燒傷等，難免擔心會留有疤痕，必須要小心護理，避免受細菌感染。

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持續痛楚、化膿 盡早求醫勿拖延

較常見的傷口有以下三類，處理方法亦有所不同，若情況較為嚴重，例如無法止血，甚或出現持續痛楚和化膿，必要盡早求醫，可能需要清創或縫針，幫助傷口癒合。

一）擦傷及鈍傷

一般碰撞可能會擦傷皮膚，或者引致皮下出血（即是瘀傷）。這類傷口可能沾染其他異物，必須先以生理鹽水、凍滾水或蒸餾水把傷口清洗乾淨，並移除異物和包裹傷口，輕微擦傷可以用藥水膠布覆蓋傷口，以減低感染及疤痕形成。 表面瘀傷一般在兩、三星期後便會慢慢復原，一般不會留下疤痕。如果撞擊力太大引致皮膚撕裂，亦即鈍傷，傷口一般比較不整齊，同樣可能沾染異物，所以也必須先清理乾淨傷口。如果鈍傷傷口屬於淺層而且撕裂沒有間隙，可以考慮使用「組織粘合劑」處理；如傷口較深或有缺口，應考慮縫針，以減少將來疤痕的面積及黏連所引起的功能障礙。

二）割傷

割傷傷口一般比較清晰，如果傷口出現間隙或較深，如插傷所致，必須檢查清楚有否傷及內臟、筋腱肌肉、血管或神經線。可以用手掌隔著消毒紗布，按壓傷口止血，然後包紮，如傷口未能止血或有異物進入傷口，最好找醫護人員檢查和處理，再決定是否需要縫針。

三）燙傷

燙傷所致的痛楚程度一般較高，並容易形成水泡。如水泡較大，很多病人都會找醫生處理，醫生在檢查燙傷面積和深度後，會處方止痛藥物及進行傷口護理，減少日後感染及形成疤痕的機會。

燙傷可分為三級，一級即是皮膚表面受傷，發紅但沒有水泡，常見於曬傷；二級傷及真皮層，會起水泡、發紅和劇痛，有時表皮會脫落；三級是傷及皮膚底層，皮膚呈現焦黑或發白。一旦燙傷達第三級，皮膚上的神經末梢很大機會已被完全破壞，病人未必感到痛楚。第三級燙傷很大機會導致日後有疤痕形成，必須及早求醫，避免延誤處理。如有化學性燙傷，則需即時沖洗有關化學物，尤其是強鹼（如哥士的），比強酸所造成傷害更深。

下期將繼續講解傷口縫針及拆線的注意事項，以及日常傷口的護理。