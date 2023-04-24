【開心香港】12項娛樂活動本周六起舉行　打頭陣全港戲院$30睇戲

▲ 12項娛樂活動本周六起舉行，打頭陣全港戲院$30睇戲。（梁偉榮攝）

今年2月公布的財政預算案提出「開心香港」計劃，當局今日（23日）宣布12項主要活動最快本周六（29日）推出，打頭陣全港市民可有$30入戲院睇電影，以及在會展舉行周末免費美食市集。

政府召開「開心香港」記者會，由財政司司長陳茂波主持，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟，以及香港旅遊發展局總幹事程鼎一也會出席。

最新影片推介

主要活動聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作，並在全港多區舉辦大型美食市集，亦將於夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華。本周六市民可以劃一票價30元，到全港戲院觀賞電影。4至6月的指定周末會有港島、新界、九龍舉辦美食市集。

當中本周末舉辦的市集礙於會展場地所限，需要領取門票，共有10萬張門票，每人可取2張，本周三（26日）起在全港18區民政事務署派發。

另一焦點是7月8日至9日在灣仔海賓舉辦的大型海陸嘉年華，涵蓋舞蹈、音樂、街頭表演等演出，7月8日至8月6日亦會上演特別版幻彩詠香江。

陳茂波表示，各項活動的預算共2,000萬以內，主要用來籌辦美食市集，預期開心香港活動對本港經濟有一定提振作用，以及進一步鞏固復甦力度。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜