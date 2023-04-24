【遊行示威】鄧炳強︰任何人刻意淡化風險屬不負責任　組織者有責確保活動安全有序

▲ 鄧炳強表示，會按法例在規定時限前通知組織人士，活動是否獲不反對通知書及相關附加條件。（資料圖片）

前職工盟成員以個人名義申請五一遊行，至今未獲不反對通知，籲警方不要誇大遊行被騎劫的風險。保安局局長鄧炳強表示，任何人淡化活動風險，以及鼓吹他人參與屬不負責任。

鄧炳強今日率紀律部隊首長到北京拜訪內地部委，是其任保安局局長以來首次。他在機場見記者時主動談及前職工盟主席黃迺元申請遊行一事，「他似乎說自己會守法，但活動內其他情況則全部交給警方去確保安全，說得好像與他無關。」鄧炳強強調，警方是基於事實及以往發生的事，評估風險，強調安全風險確實存在，任何人可以淡化是不負責任，他續指，活動組織者有責任確保活動在安全及有序的情況下發生，「是你自己能力內做得到的行動，確保這些活動不受別人干預、騎劫……」

他強調，如果活動組織者未能盡責任或刻意不盡責任，「你要負相關的法律責任。」至於何時會發出不反對通知？鄧炳強表示，會按法例在規定時限前通知組織人士，活動是否獲不反對通知書及相關附加條件。

鄧炳強一行將在內地訪問四日，先到北京拜訪中共中央政法委員會、港澳辦、公安部、交通運輸部、應急部、司法部及海關總署輪；再轉往廣州拜訪廣東省公安廳及到深圳拜訪深圳市公安局，期間會就國家安全、跨境罪行、人才往來等作報告及討論。

被問到會否滙報基本法23條的立法工作進度，鄧炳強稱，不方便透露正式討論的項目細節，強調23條立法一定會盡快去做。

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責任編輯：關景騰