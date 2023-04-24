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【棕地作業】發展局月內為5幅政府地招標　供受收地影響棕地業務搬遷

社會 16:26 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

政府未來擬收回1,000公頃棕地作房屋及其他發展，佔整體棕地逾六成，現時部份棕地正用作建造、物流、運輸等用途，發展房屋前需處理安置問題。

發展局向立法會提交文件表示，政府過去提供政府土地，讓受影響棕地業務經營者參與短期租約的投標，協助搬遷其業務。在2020年底至上月期間，政府已批出了11幅合共約2.26萬平方米的用地，而月內會為5幅用地招標，涉7,600平方米用地。

另外，由於預期未來棕地業務重置需求會增加，局方將從2方面加快處理相關申請：

  • 通過內部人手調配，安排跨專業專隊統籌不同部門處理規劃申請的前期準備工作，協助申請人及早提交規劃申請，以及在申請獲批後盡快取得其他部門相關審批，落實重置項目
  • 在1個月內，在發展局網頁設立專頁，向受影響棕地業務經營者提供一站式資訊，包括補償安排、可考慮重置地點、規劃和其他申請手續、以短期租約方式招標出租的政府土地、 跨專業團隊和相關部門聯絡方法等

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記者：陳梓蔚

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