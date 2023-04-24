【星二代】鍾麗緹大女晒半裸疑透點相　狂派「軍糧」慶祝世界地球日

▲ 真係一定要讚好！

昔日性感女神鍾麗緹（Christy）的大女Yasmine，經常在社交平台分享性感照，令網民眼睛吃「冰淇淋」。

早前世界地球日，Yasmine響應天人合一在大自然環境中半裸慶祝，並在社交網分享相片,認真性感誘人。

【星二代】鍾麗緹大女着喱士內衣騷「Big」爆上圍 性感火辣度爆燈

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半裸上陣

相中所見，穿上牛仔短褲及長靴的她，上身赤裸地站在大石上影相，又在海邊踢水，除了大晒背脊又騷出側乳，完全天地融合一起，相片非常唯美。

另一張相，Yasmine穿上吊帶裙，不過她就真空上陣，更疑似「飛釘」透點，吸睛十足！

雖然Yasmine的相片如此火辣，其實她是想藉此宣揚環保訊息，更分別了7個愛護地球的小貼士，呼籲網友一齊響應，包括：

1.幫手清理鄰近區域的垃圾

2.熄燈及關掉不使用的電源，以減少能源消耗

3.減少駕駛，多用公共交通工具、踩單車或步行

4.使用可重用的膠樽、垃圾袋或飲筒

5.支持環保企業

6.教育他人環保議題，鼓勵他們在生活實踐環保

7.承諾減少碳足跡（即個人活動所產生的二氧化碳量）



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其實Yasmine多次晒出美照，性感尺度更愈來愈挑戰底線，繼在鏡頭前換衫露黑色內褲後，早前又甫出性感照，掀起上身毛衣的她，露出喱士內衣褲，不但騷出豐滿上圍，「胸」湧而出，又有結實的腹肌，認真火辣！

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