  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險

食用安全 18:11 2023/04/24

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

日常飲食攝取過量糖份會引致肥胖，增加蛀牙和糖尿病的風險。除此以外，影響之深遠其實遠超我們想像。美國有線電視新聞網CNN最近就臚列一項最新報告，除上述提及3項眾所周知的風險外，嗜糖有損健康的負面因素多達45項。

糖稅是近年來世界各國政府鬧哄哄的熱話，目前全球對含糖飲料徵稅的國家和地方包括愛爾蘭、法國、挪威、匈牙利、菲律賓、智利，以及美國的柏克萊、加州和費城等。

愈來愈多研究顯示，過量攝入糖份對健康有負面影響，因此有研究建議將游離糖或添加糖份的攝取量，限制在一個人每日熱量攝入量的10%以下。

這項剛發表在《英國醫學雜誌》上、由中國和美國的研究人員在73 項薈萃分析（包括 8,601 項研究）的大型回顧中獲得數據，高添加糖攝入量與 45種負面健康結果的風險顯著增加有關，包括糖尿病、痛風、肥胖、高血壓、心臟病、中風、癌症、哮喘、蛀牙、抑鬱和猝死。

人們在疲倦時傾向於選擇含糖量較高的食物，故睡眠欠佳者宜注意。（iStock圖片）

高糖致胖   增患癌症

研究人員特別關注游離糖的使用，這是一種在食物加工過程中添加的糖，或包裝成食糖果和其他甜味劑。美國食品和藥物管理局（FDA）指，添加糖大行其道，令原本天然存在於糖漿、蜂蜜、果汁、蔬菜汁、果泥等食物成份，更多被添加糖取替。

研究指，游離糖與癌症之間存在關聯的證據有限且存在爭議性，需要進行更多研究來引證。但根據這項研究，發現可以用糖對體重的已知影響來解釋：高糖攝取與肥胖有關，而肥胖是各種癌症和心血管病的重要危險因素。

含大量添加糖的食物包括糖果、蛋糕、酥皮糕點、餅乾、果汁飲品、濃縮果汁和碳酸飲品如汽水等。（iStock）

美國哥倫比亞大學歐文醫學中心心臟病學部助理教授Brooke Aggarwal指出，長期攝取過多糖份會加促身體發炎，對心臟和血管造成壓力，從而導致血壓升高。而且，已發現含有大量游離糖的高度加工食品會增加炎症，而炎症是抑鬱症的危險因素。

減少攝取量策略

以上發現綜合世衛、世界癌症研究基金會和美國癌症研究所的現有指引，建議人們每天應將游離糖攝入量限制在25克以下，換算為約6茶匙糖。此外，學者建議將含糖飲料的攝入量減少到每周少於一份（約 200至355毫升），汽水、梳打水、果汁也在此列。

至於本港，食物安全中心曾於2020年作估計，本地成年人平均每日總糖攝取量為53克，世衞建議每日攝取2,000千卡能量的健康成年人，每日游離糖的攝取量不應多於50克。游離糖指由製造商、廚師或消費者在食物添加的單糖（如葡萄糖）和雙糖（如砂糖），以及蜜糖、糖漿及不加糖果汁中天然含有的糖。

學者表示，要改變攝取糖份的消費模式，除了迫切需要廣泛開展公共衞生教育和政策雙管齊下外，個人亦要作出改變，包括購物時閱讀營養標籤，了解吃下的食物，即使可能認為不甜的食物上的標籤，如麵包、早餐麥片、乳酪或調味品，其實這些食物通常添加了大量的糖份。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

睡眠欠佳  對糖渴求

平日可自行沖泡加入水果切片飲品而非購買含糖飲料；用新鮮或冷凍水果代替蛋糕、餅乾或雪糕作為甜點，還有一個好方法是，食住家飯和烘焙低糖包點，是減少糖份攝入量的最佳方法之一。

有一點常被人忽略，有充足及優質的睡眠對減糖也有幫助，因為人們在疲倦時傾向於選擇含糖量較高的食物，逐漸減少糖份攝取量有助訓練味蕾減少對糖的渴求。學者總結：「如果我們的飲食中含糖量更少，生活可能會變得更甜美。」

記者：周美好

相關文章

【運動損傷】38歲「三高」男高強度減肥1個月　一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲
18:42 2023/04/22
【運動損傷】38歲「三高」男高強度減肥1個月　一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲
【30+減肥】春天濕氣重經常疲倦是水腫徵兆 中醫推介兩款去水腫美味食譜
11:03 2023/04/20
【30+減肥】春天濕氣重經常疲倦是水腫徵兆 中醫推介兩款去水腫美味食譜
【飲茶養生】不同顏色茶葉有不同養生功效 中醫推介一款茶人人啱飲
17:13 2023/04/18
【飲茶養生】不同顏色茶葉有不同養生功效 中醫推介一款茶人人啱飲

你可能感興趣

【運動損傷】38歲「三高」男高強度減肥1個月　一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲
18:42 2023/04/22
【運動損傷】38歲「三高」男高強度減肥1個月　一個動作致嚴重磨損膝蓋似60歲
【30+減肥】春天濕氣重經常疲倦是水腫徵兆 中醫推介兩款去水腫美味食譜
11:03 2023/04/20
【30+減肥】春天濕氣重經常疲倦是水腫徵兆 中醫推介兩款去水腫美味食譜
【飲茶養生】不同顏色茶葉有不同養生功效 中醫推介一款茶人人啱飲
17:13 2023/04/18
【飲茶養生】不同顏色茶葉有不同養生功效 中醫推介一款茶人人啱飲
減肥 肥胖 蛀牙 糖尿病 癌症 果汁 汽水 雪糕 痛風 心臟病

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命