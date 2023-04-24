【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險

日常飲食攝取過量糖份會引致肥胖，增加蛀牙和糖尿病的風險。除此以外，影響之深遠其實遠超我們想像。美國有線電視新聞網CNN最近就臚列一項最新報告，除上述提及3項眾所周知的風險外，嗜糖有損健康的負面因素多達45項。

糖稅是近年來世界各國政府鬧哄哄的熱話，目前全球對含糖飲料徵稅的國家和地方包括愛爾蘭、法國、挪威、匈牙利、菲律賓、智利，以及美國的柏克萊、加州和費城等。

愈來愈多研究顯示，過量攝入糖份對健康有負面影響，因此有研究建議將游離糖或添加糖份的攝取量，限制在一個人每日熱量攝入量的10%以下。

這項剛發表在《英國醫學雜誌》上、由中國和美國的研究人員在73 項薈萃分析（包括 8,601 項研究）的大型回顧中獲得數據，高添加糖攝入量與 45種負面健康結果的風險顯著增加有關，包括糖尿病、痛風、肥胖、高血壓、心臟病、中風、癌症、哮喘、蛀牙、抑鬱和猝死。

▲ 人們在疲倦時傾向於選擇含糖量較高的食物，故睡眠欠佳者宜注意。（iStock圖片）

高糖致胖 增患癌症

研究人員特別關注游離糖的使用，這是一種在食物加工過程中添加的糖，或包裝成食糖果和其他甜味劑。美國食品和藥物管理局（FDA）指，添加糖大行其道，令原本天然存在於糖漿、蜂蜜、果汁、蔬菜汁、果泥等食物成份，更多被添加糖取替。

研究指，游離糖與癌症之間存在關聯的證據有限且存在爭議性，需要進行更多研究來引證。但根據這項研究，發現可以用糖對體重的已知影響來解釋：高糖攝取與肥胖有關，而肥胖是各種癌症和心血管病的重要危險因素。

▲ 含大量添加糖的食物包括糖果、蛋糕、酥皮糕點、餅乾、果汁飲品、濃縮果汁和碳酸飲品如汽水等。（iStock）

美國哥倫比亞大學歐文醫學中心心臟病學部助理教授Brooke Aggarwal指出，長期攝取過多糖份會加促身體發炎，對心臟和血管造成壓力，從而導致血壓升高。而且，已發現含有大量游離糖的高度加工食品會增加炎症，而炎症是抑鬱症的危險因素。

減少攝取量策略

以上發現綜合世衛、世界癌症研究基金會和美國癌症研究所的現有指引，建議人們每天應將游離糖攝入量限制在25克以下，換算為約6茶匙糖。此外，學者建議將含糖飲料的攝入量減少到每周少於一份（約 200至355毫升），汽水、梳打水、果汁也在此列。

至於本港，食物安全中心曾於2020年作估計，本地成年人平均每日總糖攝取量為53克，世衞建議每日攝取2,000千卡能量的健康成年人，每日游離糖的攝取量不應多於50克。游離糖指由製造商、廚師或消費者在食物添加的單糖（如葡萄糖）和雙糖（如砂糖），以及蜜糖、糖漿及不加糖果汁中天然含有的糖。

學者表示，要改變攝取糖份的消費模式，除了迫切需要廣泛開展公共衞生教育和政策雙管齊下外，個人亦要作出改變，包括購物時閱讀營養標籤，了解吃下的食物，即使可能認為不甜的食物上的標籤，如麵包、早餐麥片、乳酪或調味品，其實這些食物通常添加了大量的糖份。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

睡眠欠佳 對糖渴求

平日可自行沖泡加入水果切片飲品而非購買含糖飲料；用新鮮或冷凍水果代替蛋糕、餅乾或雪糕作為甜點，還有一個好方法是，食住家飯和烘焙低糖包點，是減少糖份攝入量的最佳方法之一。

有一點常被人忽略，有充足及優質的睡眠對減糖也有幫助，因為人們在疲倦時傾向於選擇含糖量較高的食物，逐漸減少糖份攝取量有助訓練味蕾減少對糖的渴求。學者總結：「如果我們的飲食中含糖量更少，生活可能會變得更甜美。」

記者：周美好