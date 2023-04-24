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【食用安全】女子患胃病連喝1星期中藥　驚見成分為「曱甴提取物」

食用安全 17:36 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

女子患胃病連喝1星期中藥，驚見成分為「曱甴提取物」 。

不少中藥都含有動物成分，甚至連曱甴都可以入藥。四川一名女子患嚴重胃病，看中醫後獲處方藥物，未料服用一星期後，她發現藥物竟以蟑螂的提取物製成，令她大受衝擊，「知道成分之前我還覺得藥挺好喝的」。

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綜合內媒報道，該名趙姓女子患有嚴重的胃病，求診中醫後，獲處方一瓶中藥水劑。趙女表示，雖然聞起來有點刺鼻，但味道是「甜甜的」，還覺得挺好喝。

服用了一周後，趙女查看說明書，以了解中藥是否有其他禁忌，竟發現成分表列明含「美洲大蠊乾燥蟲體提取物」，她出於好奇上網搜尋，才知道「美洲大蠊」原來就是「美洲蟑螂」，是蟑螂的一種，頓時覺得有點噁心。

趙女續指，在網上搜尋過後，知道美洲大蠊入藥可治療很多病症，令她感到十分意外，「我以前覺得蟑螂就是一個不該存在的物種」，又表示會繼續服藥，希望能早日解決胃病問題。

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藥廠年養60億隻曱甴提取汁液製藥

由蟑螂製成的藥物名為「康復新液」，一支100ml售約40元人民幣。該藥可用於消除炎症水腫、胃、十二指腸潰瘍；外敷用於外傷、潰瘍、燒傷、燙傷等，非常「萬用」。

「四川好醫生藥業集團」的美洲大蠊養殖基地，佔地1.2萬平方米，內有23個房間，分成孵化間，幼蟲間和成蟲間等；又會控制室內的光線、溫度、濕度，非常具規模。藥廠又指，眾多蟑螂品種中，只有「美洲大蠊」品種能製成藥物。

養殖基地負責人文建國表示，每天都會給美洲大蠊餵養已經申請國家專利的特殊飼料，內含玉米、小麥、果蔬及微量元素等。平均每日會吃掉10噸熟食。同時還要定期消毒和清掃，每天要清掃的糞便更達到3噸。

當養至6個月左右，美洲大蠊就會被「採收」。經過揀選、清洗、烘乾等程序，美洲大蠊就會被蒸餾提取有效成分，製後製成藥物──康復新液。

文建國解釋不少人對美洲大蠊存在誤解，其實美洲大蠊是「益蟲」，並非普通、常見的「小強」。在眾多蟑螂中就只有美洲大蠊可以入藥。該藥廠更計劃開發其他保健產品及日常生活產品，現時除了「康復新液」外，還以美洲大蠊為原料推出美洲大蠊粉末、抗菌凝膠、牙膏、面膜等產品。

美洲大蠊會被蒸餾提取有效成分，製後製成藥物。（照片來源：四川好醫生藥業集團官網）

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責任編輯：羅嘉欣

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