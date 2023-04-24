【陳連聯婚】陳家樂傳豪花300萬撼世紀婚禮　連詩雅晒3卡婚戒+一身金器出嫁

▲ 連詩雅一身金器，貴氣十足！

陳家樂和連詩雅（Shiga）今日（24日）正式結為夫婦，有報導指陳家樂豪擲300萬迎娶連詩雅過門，而今日出嫁的新Shiga亦行頭十足！

身為婚禮司儀的林盛斌於IG分享跟一對新人的合照，當中他寫道：「恭喜晒，陳生，陳太。司儀呢啲粗重嘢，等我搞啦，希望你哋嘅屋企人開心同滿意啦。」

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從照片所見，一對新人穿上中式禮服和裙褂，新娘子Shiga身上戴著6隻龍鳳鈪和3塊金豬牌，其中一隻為「流星錘龍鳳鈪」，帶滿金器出嫁，貴氣十足！

由於相片中Shiga遮著了左手，估計所戴的龍鳳鈪不止6隻，另外Shiga頭上戴了金釵以及耳環，簡約得來又顯貴氣！

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婚宴分兩場舉行

另外陳家樂和連詩雅今早於尖沙嘴某五星級酒店註冊簽字，其後一對新人會見媒體，換上吊帶婚紗的連詩雅拍照時大曬3卡婚戒，認真「閃」到暈！

而「陳連婚宴」分中午和晚上兩場，午宴是招待圈中朋友，以自助餐形式舉行，當中古巨基夫婦、張繼聰和胡杏兒夫婦等也有到賀，及至晚上一對新人跟家人晚宴，約筵開20席。

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其實在早上接完新娘之後，穿上中式禮服的陳家樂和連詩雅，跟兄弟和姊妹團於酒店大堂外「行大運」。

另外，從大會發放的照片所見，一對新人斟茶給長輩們和老闆飲，當中英皇老闆楊受成送贈「流星錘龍鳳鈪」給一對新人，而Shiga老闆鄒世龍夫婦則送上一對龍鳳鈪，至於經理人Mani也有飲「新抱茶」。

早前陳家樂跟連詩雅於IG分享過大禮的相片，除了有不少海味、禮餅、生果籃和酒外，金器也有7對龍鳳鈪、金豬牌、耳環等，Shiga今次出嫁認真豪華。

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