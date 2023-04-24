【黃Viu日劇】新垣結衣強勢登場　木村「風間」上身突擊探班嚇窒後輩

由「日劇天王」木村拓哉主理的年度最強月九劇《風間公親－教場0－》，逢周二下午在「黃Viu煲劇平台」播出。

據知此劇甫開播已先聲奪人，劇集延續前篇熱度，成為今年日劇首播收視之冠，而觀眾最期待的「國民老婆」新垣結衣，更預告第3集強勢登場。

而男主角木村為激勵後輩，早前更「風間」上身突擊拍攝現場，觀看年輕演員練習敬禮和步操，令現場氣氛頓時變得超緊張。

國民老婆登場

承上集結尾，《風間公親－教場0－》第2集講述被調任到搜查一課的瓜原潤史（赤楚衛二飾）跟隨刑警教官風間公親（木村拓哉飾）學習成為真正刑警的必要技能，可是風間卻要求他主動調職。

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面對風間的地獄式指導，瓜原不但未有放棄，還在解決一宗小學教師被殺案的過程中，看清了自己的弱點，最終得到了風間的認可，並在「風間道場」光榮畢業！

此時單親媽媽女警隼田聖子（新垣結衣飾）步入風間的辦公室，二人作簡單介紹後，本集在聖子神情緊張的定格下劃上句號。在第3集預告中，風間再度發揮無情本色，更命令聖子：「答不出來，就給我回派出所！」

▲ 瓜原在解決一宗小學教師被殺案的過程中，得到了風間的認可，並在「風間道場」光榮畢業。

結衣向友人取經

「國民老婆」新垣結衣在《風間公親－教場0－》第3集登場，除了引發網民熱討，日媒更預測有望刺激收視。

日前，結衣和劇中另一女神白石麻衣接受採訪時，大談開拍前的準備，以及和天王木村相處時的點滴。為演活單親媽媽一角，結衣在拍攝前曾向友人取經：「我很看重聖子作為母親的獨有視覺，所以會和生過孩子的朋友聊天交流，然後再調整台詞，例如一些語氣和反應等等。」

▲ 觀眾最期待的「國民老婆登場」新垣結衣，預告第3集強勢登場，令人期待！

她透露和木村(風間)合作順利：「比起特別篇，這次和風間的距離更近，不但有恰到好處的緊張感，我們也會邊交流邊認真地拍攝。風間擁有統領全局的強大力量，所以每一集都會有著不同的氛圍。」

麻衣則大讚木村貼心：「他會給我表演上的建議，平時也很用心，教我扮演刑警的要領，真的非常親切！」

風間上身監場

近日木村亮相早晨節目時，笑言曾在沒戲份的情況下「風間上身」，到現場觀看年輕演員練習敬禮和步操：「我一直在想，我能不能做一些事情輔助他們呢？」

他續指：「所以我出現在那個場景，但是大家都在拼命練習，如果我只穿著自己的衣服輕鬆圍觀，這樣非常失禮！後來我和服裝人員商量後便把戲服穿上，來勢洶洶地觀看了大家的訓練，哈哈。」讓主持人直呼「壓力超大」！

▲ 近日木村亮相早晨節目時，突然「風間」上身，到現場觀看年輕演員練習敬禮和步操。

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