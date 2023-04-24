【職場趣聞】半島酒店唯一女司機　揸勞斯萊斯送貴客深水埗拮魚蛋

▲ 雖然入住半島酒店的客人許多時是富有人家，但也喜歡入鄉隨俗，了解本地的民情，所以她會帶他們去九龍城寨公園、深水埗吃豬膶麵、魚蛋，甚至去女人街。

女司機？沒有甚麼特別！但如果是半島酒店的女司機又如何？還要是駕著勞斯萊斯接載貴賓出出入入的，甚至有機會可以駕駛1934年的Rolls-Royce古董車！半島酒店集團最近的「半島視界」宣傳活動，就展現了多位旗下員工的獨特人生旅程，其中一位就是酒店十多名司機之中，唯一的女司機Connie(勞月珠)。

半島酒店相信是許多人想入職的機構，但對Connie來說，從沒有想過有一天會成為半島團隊的司機，她的初心是熱愛駕駛。「我一夠18歲就考車牌，一次就合格。我喜歡周圍去，揸車去食飯、睇戲、行街，覺得駕車很自在。」她慶幸父親的資助，讓她買了第一架本田思域汔車，而她現在平日駕著的，則是豐田Hybrid 30。「我對款式不是太留意，只是覺得日本車細架又舒服。」

本是打寫字樓工，做文職如接待員、秘書的Connie，因為她熱愛戶外工作，於是毅然轉職至租車公司入職司機。「我想找一些outdoor的工作，本身又喜歡揸車，機緣巧合下就做了司機。」說來奇妙，她與半島酒店的緣份，也是由那時候開始。

「因為當年半島還未有7人車，所以我們公司負責接載半島的客人，因此服務的態度與半島沒有兩樣，我們也要打呔穿恤衫西褲，不會穿牛仔褲Ｔ恤去接客。」Connie在出租公司，有7年接載半島酒店客人的經驗，期間還得到客人寫信讚賞。

▲ 能夠有機會在工作上駕著勞斯萊斯的Connie，指不單客人坐得舒服，其實司機如她也覺得Rolls-Royce好揸。（攝影：湯致遠）

「對客細心，他們是會feel到。我記得帶兩對夫婦去山頂、珍寶海鮮舫、黃大仙廟，他們有導遊，我只是司機。但因為他們年紀大，我會扶他們上車落車，其實我可以不做，但我就會做多一步。」

迷路變考牌

5年前，因為半島酒店有司機退休，她遂有入職的機會。「我要先由半島酒店集團的車隊經理Martin Oxley考車，才可以去面試。之後要試駕一個月，再由Martin考核，看我是否已熟習架車的性能，才可以正式接載客人，幸運地，我未夠一個月已經qualify。」

自言有車牌30多年都未試過撞車的Connie，不過就試過一次迷路，考驗Connie的駕駛技術。「那次要去沙田接客，條路好窄，Rolls-Royce好大架，要在窄路U turn而不刮花架車。但勞斯萊斯就有個好處，可以轉彎角度大，不用扭好多手軚盤，但一般大車就不成，U turn唔到就要倒後出。」

▲ Connie駕車的英姿。（攝影：湯致遠）

地道體驗攫取人心

事實上，轉職半島酒店，Connie也得到客人的認同。「有個歐洲家庭有個小孩只有7歲，她想買玩具我帶她去買，她很開心，車她去機場，她很不捨，還好熱情咁攬著我，並且畫了一張咭給我。」

雖然入住半島酒店的客人許多時是富有人家，但也喜歡入鄉隨俗，了解本地的民情，所以她會帶他們去九龍城寨公園、深水埗吃豬膶麵、魚蛋，甚至去女人街。「那次有幾位女士來香港，我就帶她們去了女人街一趟。其中我幫一位女士推她的輪椅，還替她們講價，我feel到她們很開心。」由於是農曆新年期間，她們還給了Connie一封利市，以及一隻招財貓，果然行一轉女人街，就對中國文化習俗了解多了。

Rolls-Royce的經典

Connie自覺不單有幸可以駕駛勞斯萊斯，還因為入職半島酒店，可以有機會揸Rolls-Royce經典中的經典——1934年的勞斯萊斯。這架只會在特別的日子又或者有推廣的活動時，才可以在半島酒店正門一遇的老爺車，竅妙在於是用棍波。

▲ 1934年的古董勞斯萊斯，通常要有推廣活動才能合照或有機會坐上去。（圖片：酒店提供）

「我慶幸可以控制得到，因為當年我是考棍波，需要手腳並用。」培訓期間，Connie就駕著老爺車在機場和迪士尼樂園來回，熟習下機件性能。「以前不是所有人可以揸，只有一、兩個可以，但疫情間就我們都可以接受訓練，所以不是入了半島，兩架都揸不到。」

男女大不同？

作為半島酒店司機中的萬綠叢中一點紅，Connie是否受到優待？「不會因為我是女人就有優待，每天我都要check車，打開車頭，看看有沒有偈油、有沒有水。汽車內籠我們要自己清潔，如果洗車哥哥休息，我也要洗車。」

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身形fit爆又男仔頭的Connie，其實已婚，所以不論男女老幼，溝通都沒有問題。「我入職前都有一位女司機，現在只有我一個是女的，我都很想做到退休。」

記者：何小雲