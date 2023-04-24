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【開心香港】$30睇戲售票平台無飛賣　戲院商會：周四早上發售

社會 17:06 2023/04/24

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

財政預算案提出「開心香港」計劃。（梁偉榮攝）

今年2月公布的財政預算案提出「開心香港」計劃，其中「全港戲院日2023」本周六（29日）推出，全港市民可以劃一票價港幣30元到戲院看電影。

不過TOPick記者在消息公布後翻查各大售票網站，卻發現平台似乎暫未就「全港戲院日」推出網上售票安排，所有電影的4月29日場次均不可見。其中有電影由即日起至下周日（30日）都可購票，卻唯獨跳過4月29日。

各大網上購票平台熱門電影售票情況：

    點擊圖片放大
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TOPick記者向當局查詢後，獲回覆指市民可留意「開心香港」Facebook專頁公布詳情。

香港戲院商會表示，活動當日的戲票將於4月27日早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，戲院票房每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

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記者：黃穎津

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