【昔日童星】明星父親創業輸掉兒子77萬　送信用卡任碌作補償被寸爆

▲ 好彩仔仔從小就賺到錢。

曾是台灣著名童星的小彬彬（温兆宇），在80年代參演不少港產片比如《魔翡翠》、《恭喜發財》等，現年43歲的他育有3名兒子，經歷3段婚姻，被指風流成性。其中大仔溫玄燁（小小彬）也成為了童星，從小就賺不少錢，當中成名作有2009年偶像劇《下一站，幸福》飾演「梁曉樂」，演技精湛的他一炮而紅，尤其以哭戲最為擅長，其後接拍很多廣告，更與台灣名主持人曾國城拍檔主持節目《小孩很忙》。

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近年小彬彬逐漸減少戲劇作品演出，轉行創立影視產業開始當起CEO，他說服兒子小小彬（溫玄曄）投資300萬新台幣(約77萬港元)，一起創立影視平台，自己也投資了600萬新台幣(154萬港元)，怎料其中一名股東突然撤資，在資金短缺的狀況下，加上新冠肺炎疫情影響，租金及開支昂貴，一度賠上千萬新台幣，亦把兒子的77萬積蓄輸光。

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日前小彬彬上節目《命運好好玩》時，表示18歲的小小彬沒有考上台藝大(台灣藝術大學)，決定赴日本學習他有興趣的動畫與漫畫，他透露自己給兒子一張額度12萬(約4萬港元的)信用卡「他刷我們就付」，結果被主持人寸爆：「你那300萬也沒還人家，人家本來可以自給自足的」，小彬彬內疚說：「所以我要好好努力嘛，我要改運！」

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責任編輯︰王明芳