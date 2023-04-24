【旅遊2023】台灣5月派TWD$5000消費金　一文睇清登記+領取方法

▲ 台灣近日公布消費金發放安排。

即將去台灣旅遊的話，有好消息!最近，交通部公布5月1日消費金發放詳情。TOPick為你一文整理登記方法、領取方式、消費範圍及交通優惠等資料。齊齊拎盡新台幣$5000消費金，盡情食買玩!

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早前台灣交通部表示，將發放消費金旨在刺激台灣觀光業，促進經濟復甦及鼓勵旅客在當地消費。當中，各國自由行旅客可獲發新台幣$5000消費金（約HK$1,290）; 8人或以上旅行團每團獲發1萬元（約HK$2,585），15人或以上旅行團每團獲發2萬元（約HK$5,170）。

合共50萬份新台幣$5000消費金將分3年發放，今年配額為25萬份，2024年為15份，其餘10萬份將在2025年派發，當局又指將因應市場變化而進行調整。

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自由行

領取條件/資格

非持有台灣護照的自由行旅客，5月1日起入境台灣，需在台灣停留3-90天，而且不屬於參加旅行團或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。

登記方法

Step 1 : 網頁（注意:目前尚未開放登錄）於4月28日起接受登記，而自由行旅客可在抵達台灣前1至7日登記參加抽獎活動。

Step : 完成登記後，選擇消費金種類（電子票證或住宿折抵優惠券）以參加抽獎。

電子票證(悠遊卡/一卡通): 境內提供小額支付的指定商店消費，單次使用上限為新台幣$1500，每日使用上限為新台幣$3,000。

住宿折抵優惠券: 5張新台幣$1000優惠券，只限得獎者本人使用，不得找零及轉售。適用於境內配合且取得觀光旅館業執照之觀光旅館業或持有登記證之旅館業及民宿。

Step 3: 收到含有QR Code的抽獎電子郵件。

抵台後抽獎方法

成功申請並收到電子郵件後，在指定入境廳就可憑QR Code參加抽獎活動。5個活動站點/機場分別為: 桃園國際機場第一航廈、桃園國際機場第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗及高雄小港機場。

(注意 : 航班須於2023年5月1日中午12時後抵達台灣。活動至2025年6月30 日止。)

領取方法

中獎人士須出示護照及相關證明文件（入境章、登機證、電子來回機票）領取消費金。

(注意 : 消費金類別需要和登記時的選擇相同。)

使用期限/範圍

▲ 消費金可用於購物。(圖片來源: https://www.breezecenter.com/)

有效期為領取日起90天，視乎所選的電子票證或住宿折抵優惠券，適用於交通、餐飲、購物、住宿等。

交通優惠

▲ 交通優惠。(圖片來源:台灣交通部Facebook)

自由行旅客持有電子票證如悠遊卡、一卡通，5月起乘搭公共交通工具可享半價。另外，7月起乘搭「台灣觀光巴」2人同行1人免費。

旅行團

台灣當局會按旅行團人數及停留日數發放消費金給旅行團，最多可有新台幣$50,000獎金，預料約有9萬團受惠。

旅行團人數 3日2夜以上 7日6夜以上 4-7人 新台幣$5000 新台幣$10000 8-14人 新台幣$10000 新台幣$20000 15-49人 新台幣$20000 新台幣$30000 50人以上 新台幣$40000 新台幣$50000

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責任編緝：張懿慧